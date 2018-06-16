Adana'da lunaparkta bıçaklı, tüfekli dönme dolap kavgası: 5 yaralı

Adana'da "Cono" a\u015fireti olarak tan\u0131nan iki grup aras\u0131nda lunaparkta d\u00f6nme dolap s\u0131ras\u0131 y\u00fcz\u00fcnden \u00e7\u0131kan b\u0131\u00e7akl\u0131, pompal\u0131 t\u00fcfekli kavgan\u0131n ard\u0131ndan 5 ki\u015fi yaraland\u0131.,Olay, \u00c7ukurova il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fczelyal\u0131 Mahallesi\u2019nde meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re Adnan Menderes Bulvar\u0131 giri\u015finde bulunan lunaparka "Cono" a\u015fireti olarak bilinen \u015fah\u0131slar e\u011flenmek i\u00e7in geldi. ,Ancak bir s\u00fcre sonra ayn\u0131 a\u015firetten iki grup aras\u0131nda d\u00f6nme dolaba binme s\u0131ras\u0131 nedeniyle kavga \u00e7\u0131kt\u0131. ,Kavga k\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcy\u00fcnce taraflar kavgada b\u0131\u00e7ak ve pompal\u0131 t\u00fcfek kulland\u0131. ,Bu s\u0131rada 2 ki\u015fi b\u0131\u00e7akla, 3 ki\u015fi ise pompal\u0131 t\u00fcfekten \u00e7\u0131kan sa\u00e7malardan yaraland\u0131. \u00c7evrede olay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar hemen polisi ve sa\u011fl\u0131k ekiplerini arad\u0131. ,Olay yerine gelen polis ekipleri bir birine ta\u015fta atan \u015fah\u0131slar\u0131 ay\u0131rmak i\u00e7in biber gaz\u0131 kulland\u0131. Bu arada olay yerine gelen ambulanslar yaral\u0131lar\u0131 hastanelere kald\u0131rd\u0131. Yaral\u0131lar\u0131n durumunun a\u011f\u0131r olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Polis pompal\u0131 t\u00fcfek kullanan \u015fahs\u0131 Mithat \u00d6zsan Bulvar\u0131\u2019nda yakalarken, b\u0131\u00e7ak kullanan iki ki\u015fiyi de olay yerine yak\u0131n bir yerde g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. ,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 3 \u015fah\u0131s Fatih Polis Merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Lunaparktaki kavga s\u0131ras\u0131nda olaya e\u011flenmeye gelen vatanda\u015flarda b\u00fcy\u00fck bir korku panik ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 kavgaya kar\u0131\u015fanlar\u0131n hedef g\u00f6zetmeden ate\u015f edip ta\u015f att\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Polis parkta kontrol\u00fc sa\u011flarken olay\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 yerdeki g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri devam ediyor.