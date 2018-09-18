Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

Adana'da \u00f6len babas\u0131ndan 2017 y\u0131l\u0131nda 2 milyon lira miras kalan gen\u00e7, at\u0131k ka\u011f\u0131t toplay\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 yaparken 3 ara\u00e7tan ak\u00fc \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla tutukland\u0131.\r\n,Olaylar Adana Seyhan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ye\u015filoba Mahallesi'nde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, Vedat Dolakay Hal Kompleksi i\u00e7erisinde Fatih Ekin'in kamyonetinden 2 ak\u00fc, Cumali Pamuk isimli \u015fahs\u0131n 1 ak\u00fc, Masum Da\u011f'a ait \u00e7ekicide ise 2 ak\u00fc \u00e7al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,\u015eah\u0131slar arabalar\u0131n\u0131n ak\u00fclerinin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark edince Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 H\u0131rs\u0131zl\u0131k B\u00fcro Amirli\u011fine ba\u015fvurdu. H\u0131rs\u0131zl\u0131k dedektifleri yap\u0131lan ba\u015fvurular \u00fczerine hale giderek ak\u00fclerin \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 yerde ara\u015ft\u0131rma ba\u015flatt\u0131. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma sonucunda h\u0131rs\u0131zl\u0131k an\u0131n\u0131n g\u00fcvenlik kamera kay\u0131tlar\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131. Polis izledi\u011fi g\u00fcvenlik kameras\u0131nda h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131 daha \u00f6nce de h\u0131rs\u0131zl\u0131ktan \u00e7ok say\u0131da kayd\u0131 olan ancak son zamanlarda h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapmayan Ziya G\u00f6khan Atalan (21) oldu\u011funu saptad\u0131.\r\n\r\n,Polis \u015fahs\u0131n uyu\u015fturucu ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 oldu\u011funu ve at\u0131k ka\u011f\u0131t toplayarak ge\u00e7imini sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi. Polis bu tespitlerin ard\u0131ndan zanl\u0131y\u0131 yakalamak i\u00e7in harekete ge\u00e7ti. Polis k\u0131sa s\u00fcrede zanl\u0131y\u0131 h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 yere yak\u0131n bir yerde Ye\u015filoba Mahallesi'nde yakalad\u0131. \r\n\r\n,Polis zanl\u0131y\u0131 yakalay\u0131nca uzun s\u00fcredir h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 neden geri h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordu. Zanl\u0131n\u0131n polise babas\u0131 Ziya Atalan'\u0131n 2007 y\u0131l\u0131nda \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 2017 y\u0131l\u0131nda babas\u0131ndan kalan arsalar\u0131n oldu\u011funun ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve kendisine 2 milyon lira miras kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak o miras\u0131 da bitirdi\u011fini s\u00f6yledi\u011fi ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Zanl\u0131n\u0131n yak\u0131nlar\u0131n\u0131n da miras kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 do\u011frulad\u0131\u011f\u0131 ancak zanl\u0131n\u0131n miras\u0131 9 ay gibi k\u0131sa s\u00fcrede uyu\u015fturucu kullanarak ve baz\u0131 ki\u015filere kapt\u0131rarak bitirdi\u011fini s\u00f6yledi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. Atalan, poliste ifadesinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. N\u00f6bet\u00e7i mahkemeye \u00e7\u0131kart\u0131lan zanl\u0131 tutukland\u0131. \r\n\r\n