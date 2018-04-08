Adana'da nakliye kamyonunun son görevi...

Adana'da nakliye kamyonunun son g\u00f6revi g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.,.,Pozant\u0131 il\u00e7esinde ya\u015fayan ve uzun y\u0131lar nakliye i\u015fiyle u\u011fra\u015fan 80 ya\u015f\u0131ndaki \u0130brahim U\u011furlu, d\u00fcn hayat\u0131n\u0131 kaybetti. U\u011furlu'nun naa\u015f\u0131, Merkez Cami'nde \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, vasiyeti \u00fczerine, 1962 model kamyonuyla korna \u00e7al\u0131narak Yeni Konac\u0131k Mahallesi Ya\u015far Pelit mezarl\u0131\u011f\u0131na getirilerek defnedildi. ,Cenaze namaz\u0131na, U\u011furlu'nun yak\u0131nlar\u0131, Pozant\u0131 Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sami Baysal, AK Parti Pozant\u0131 \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Yusuf Ar\u0131soy, CHP Pozant\u0131 \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 \u015eenol Ero\u011flu, MHP Pozant\u0131 \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Durmu\u015f Ta\u015fp\u0131nar, sivil toplum \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyeleri ve vatanda\u015flar kat\u0131ld\u0131. U\u011furlu'nun ekmek teknesi 1962 model kamyonunu, 1966 y\u0131l\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131 ve bug\u00fcne kadar nakliyecili\u011fi ayn\u0131 ara\u00e7la yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n\r\n