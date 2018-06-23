Adana'da PKK/KCK operasyon: 17 gözaltı

Belirledikleri adreslere sar\u0131 zarf b\u0131rakan \u00f6rg\u00fct \u00fcyelerinin toplayacaklar\u0131 paralar\u0131 da\u011f kadrolar\u0131ndaki ter\u00f6ristlere g\u00f6ndereceklerini s\u00f6yledi\u011fi iddia edildi. \r\n\r\n,\u00d6te yandan polisin evlerde yapt\u0131\u011f\u0131 aramalarda ise \u00e7ok say\u0131da \u00f6rg\u00fctsel dok\u00fcman ve \u00f6ld\u00fcr\u00fclen ter\u00f6ristlerin foto\u011fraflar\u0131na da ula\u015f\u0131ld\u0131., G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcphelilerden \u0130lyas A,'n\u0131n kent merkezindeki bir kafeteryada \u00e7al\u0131\u015f\u0131p \u015fark\u0131 s\u00f6yledi\u011fi belirlenirken, burada m\u00fczikli toplant\u0131 ad\u0131 alt\u0131nda \u00f6rg\u00fctsel toplant\u0131lar d\u00fczenleyip e\u011fitim verdikleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,Yo\u011fun g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alt\u0131nda mahkemeye sevk edilen 17 \u015f\u00fcpheliden 7'si savc\u0131l\u0131k talimat\u0131, 10'u da adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. ,Adana'da fla\u015f bir operasyona imza at\u0131ld\u0131...,Adana'da 24 Haziran'da yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi \u00f6ncesi, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\/KCK ad\u0131na ev ve i\u015f yerlerinden para toplad\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclen 17 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc (TEM) ekipleri, 18 Haziran'da \u015fafak vakti b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\/KCK\u2019ya y\u00f6nelik operasyon d\u00fczenledi. Ger\u00e7ekle\u015ftirilen e\u015f zamanl\u0131 bask\u0131nlarda ekipler, 3\u2019\u00fc kad\u0131n 17 ki\u015fiyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\n,Operasyonu ger\u00e7ekle\u015ftiren ekipler, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan zanl\u0131lar\u0131n 24 Haziran'da yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi \u00f6ncesi ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\/KCK ad\u0131na ev ve i\u015f yerlerine giderek para istediklerini tespit etti.