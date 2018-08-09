Adana’da sabaha kadar yiyorlar! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Adana\u2019da, y\u00f6resel yiyeceklerin vazge\u00e7ilmesi olan \u015f\u0131rdan dolmas\u0131na talep her ge\u00e7en g\u00fcn art\u0131yor. Adanal\u0131lar, ak\u015fam saatlerinden sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131na kadar 25 bin \u015f\u0131rdan t\u00fcketiyor. \u015e\u0131rdanc\u0131 Emin Kerti\u015f, \u015f\u0131rdan talebini kar\u015f\u0131lamakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ektiklerini s\u00f6yledi.\r\n,Kap\u0131\u015f kap\u0131\u015f sat\u0131l\u0131yor...,G\u00fcneydo\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi\u2019nden g\u00fcnl\u00fck kesilen binlerce k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan\u0131n sakatatlar\u0131 \u00e7i\u011f olarak Adana\u2019ya getiriliyor. ,\u015e\u0131rdan dolmas\u0131na artan talebi \u015f\u0131rdanc\u0131lar kar\u015f\u0131layamaz hale geldi.Ak\u015fam saatlerinden sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131na kadar \u015f\u0131rdanc\u0131larda yemek yeme k\u00fclt\u00fcr\u00fc ve sekt\u00f6rdeki yo\u011fun hareketlilikten dolay\u0131 gelen g\u00fcnl\u00fck 25 bin \u015f\u0131rdan ise Adana\u2019ya yetmiyor.,Ba\u015fka \u015fehirlerden Adana\u2019ya \u00e7i\u011f \u015f\u0131rdan getirilmesine ra\u011fmen, zaman zaman kesimlerin azalmas\u0131 nedeniyle talebi kar\u015f\u0131lamakta s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fan\u0131yor. ,Tanesi 7 TL\u2019den g\u00fcnde en az bin 200 \u015f\u0131rdan satt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u015f\u0131rdanc\u0131 Emin Kerti\u015f, \u015fehir d\u0131\u015f\u0131ndan gelen taleplere ise cevap veremediklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Talebin \u00e7ok yo\u011fun oldu\u011funu ve talebi kar\u015f\u0131lamakta zorland\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Emin Kerti\u015f, \u201c\u015eehir d\u0131\u015f\u0131ndan gelen \u00e7ok fazla ki\u015fi var. G\u00fcnl\u00fck bin 200 \u015f\u0131rdan sat\u0131yorum. Adanal\u0131lar da ortalama 25-30 bin \u015f\u0131rdan t\u00fcketiyor. \u015eu anda biz de bir aray\u0131\u015f i\u00e7erisindeyiz. S\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015f\u0131yoruz. ,\u201c\u015e\u0131rdan\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fcn farkl\u0131 olmas\u0131ndan dolay\u0131 biraz yad\u0131rg\u0131yorlar ama tad\u0131na bak\u0131nca herkes be\u011feniyor. ,H\u00fclya Bay isimli bir vatanda\u015f gece 12\u2019de \u015f\u0131rdan yemeye geldi\u011fini ve \u015f\u0131rdan yemeden uyuyamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.Samet Can Temel ise, \u201cGece 24\u2019ten sonra arkada\u015fla geliyoruz. Yemeden uyuyam\u0131yoruz. ,\u015e\u0131rdan i\u00e7erine pirin\u00e7, i\u00e7 ya\u011f\u0131, kimyon ve pul biber koyularak haz\u0131rlan\u0131r ve pi\u015fme s\u00fcresi haz\u0131rlanmas\u0131 toplam 8-9 saattir.\u201d\r\n\r\n,\u015e\u0131rdan, koyunun 4 midesinden biridir. Temizlenip i\u00e7ine baharatl\u0131 pirin\u00e7 doldurulup dikilip pi\u015firilmesiyle haz\u0131rlan\u0131r. , Adana\u2019n\u0131n y\u00f6resel nitelikteki yiyece\u011fidir. \u015e\u0131rdan olarak an\u0131lsa da as\u0131l ad\u0131 "\u015f\u0131rdan dolmas\u0131"d\u0131r.\r\n\r\n,\u015eekil olarak biraz s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131d\u0131r. Yenirken \u00fczerine tuzlu kimyon ve pul biber serpilir.,H\u00fck\u00fcmetimiz canl\u0131 besilerin gelece\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor. \u0130n\u015fallah onlar da gelirse ortal\u0131k bolla\u015f\u0131rsa \u015f\u0131rdanlar da bollan\u0131r. \u015e\u0131rdan yok dedi\u011fim zaman beni d\u00f6vmeye kalkan var\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Sabaha kadar yiyorlar. Olmay\u0131nca d\u00f6vmeye kalkan bile var.,Tad\u0131 \u00e7ok g\u00fczel. Adanal\u0131lara \u015f\u0131rdan yetmiyor. Ba\u015fka \u015fehirdeki insanlar da yese olur ama bize zaten yetmiyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.B\u00fc\u015fra S\u00f6kmen isimli bir vatanda\u015f da \u015f\u0131rdan\u0131n gece yendi\u011fi zaman zevkli oldu\u011funu ifade ederek, \u201cAntrenman sonras\u0131 daha iyi oluyor. Ba\u015fka \u015fehirlerde ya\u015fayanlara tavsiye ederim\u201d diye konu\u015ftu.Di\u011fer \u015f\u0131rdan yiyen vatanda\u015flar ise \u015f\u0131rdan i\u00e7in \u201cAdana\u2019ya \u00f6zg\u00fc g\u00fczel bir lezzet\u201d yorumunu yapt\u0131.\r\n\r\n