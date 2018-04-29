Adana'da terör örgütü DEAŞ'a 1 Mayıs operasyonu

Adana'da ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e'a 1 May\u0131s operasyonu d\u00fczenlendi,Operasyonda dikkat \u00e7eken materyaller ele ge\u00e7irildi.,Adana'da "1 May\u0131s Emek ve Dayan\u0131\u015fma" g\u00fcn\u00fcnde eylem aray\u0131\u015f\u0131nda olduklar\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclen 6's\u0131 Suriyeli 4'\u00fc T\u00fcrk ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc 10 DEA\u015e \u00fcyesi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, "1 May\u0131s Emek ve Dayan\u0131\u015fma" g\u00fcn\u00fcnde eylem aray\u0131\u015f\u0131 i\u00e7inde olduklar\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclen DEA\u015e \u00fcyelerine y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,Polis tespit edilen DEA\u015e'l\u0131lar\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u015fafak vakti \u00f6zel harekat polisinin de aralar\u0131nda bulundu\u011fu 250 polisle e\u015f zamanl\u0131 olarak 24 adrese bask\u0131n yapt\u0131. Yap\u0131lan bask\u0131nlar sonucunda 6's\u0131 Suriye uyruklu, 4'\u00fc T\u00fcrk 10 \u015fah\u0131s g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n,Polisler Ye\u015filba\u011flar Mahallesinde DEA\u015e'l\u0131n\u0131n evine bask\u0131n yapt\u0131.,Ayr\u0131ca DEA\u015e'l\u0131n\u0131n evinin d\u00f6rt bir taraf\u0131na g\u00fcvenlik kameras\u0131 takt\u0131\u011f\u0131 da belirlendi. ,Zanl\u0131n\u0131n g\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131 \u00f6zellikle soka\u011f\u0131n giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131n\u0131 g\u00f6recek \u015fekilde yerle\u015ftirmesi dikkat \u00e7ekti. ,Zanl\u0131n\u0131n g\u00fcvenlik kameras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini de evinin oturma odas\u0131ndan izledi\u011fi belirledi. ,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan zanl\u0131lar Adana Adli T\u0131p Biriminde sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilen zanl\u0131lar, daha sonra sorgulanmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.