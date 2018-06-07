Adana'da toplu taşımacıların taşlı sopalı silahlı kavgası

Adana'da dolmu\u015f ve halk otob\u00fcs\u00fc \u015fof\u00f6rleri aras\u0131nda g\u00fczergah meselesi y\u00fcz\u00fcnden pompal\u0131 t\u00fcfekli, ta\u015fl\u0131 sopal\u0131 kavga \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n,\u00c7ok say\u0131da yaral\u0131n\u0131n oldu\u011fu olaylar polis taraf\u0131ndan yat\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, dolmu\u015f ve halk otob\u00fcs\u00fc \u015fof\u00f6rleri \u00c7ukurova il\u00e7esi P\u0131nar ve Huzurevleri mahallelerinde, T\u00fcrkmenba\u015f\u0131 Bulvar\u0131 ve Ali Bozdo\u011fano\u011flu Bulvar\u0131 giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131nda g\u00fczergah meselesi y\u00fcz\u00fcnden d\u00fcn tart\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Bug\u00fcn devam eden tart\u0131\u015fma kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Taraflar\u0131n ta\u015fl\u0131 sopal\u0131 kavgas\u0131nda \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi yaraland\u0131. \r\n,Yaral\u0131lar kendi imkanlar\u0131yla hastaneye giderken olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya m\u00fcdahale etti. Polis, kavgada kullan\u0131lan onlarca sopay\u0131 toplay\u0131p el koydu. \r\n,Polis ekipleri b\u00f6lgede g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131. \r\n