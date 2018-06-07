Adana fena karıştı: 200 kişi birbirine girdi

Adana'da minib\u00fcs ve otob\u00fcs hatt\u0131 sahiplerinin g\u00fczergah tart\u0131\u015fmas\u0131, ta\u015fl\u0131- sopal\u0131 kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. ,Yakla\u015f\u0131k 200 ki\u015fi birbirine girerken, taraflar\u0131, b\u00f6lgeye sevk edilen \u00e7ok say\u0131da polis ekibi ay\u0131rd\u0131.,Olay, saat 11.30 s\u0131ralar\u0131nda Mavibulvar ve T\u00fcrkmenba\u015f\u0131 Bulvar\u0131'n\u0131n kesi\u015fti\u011fi noktada meydana geldi. \r\n\r\n,\u015eehir i\u00e7i yolcu ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapan Ye\u015filevler Kooperatifi \u00fcyesi minib\u00fcs\u00e7\u00fclerle, halk otob\u00fcs\u00fc \u00fcyeleri g\u00fczergah y\u00fcz\u00fcnden tart\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Her iki taraf\u0131nda kendi \u00fcyelerini \u00e7a\u011f\u0131rmas\u0131yla yakla\u015f\u0131k 200 ki\u015fi ayn\u0131 b\u00f6lgede topland\u0131.\r\n,Birbirlerine ta\u015f ve sopalarla sald\u0131ran taraflar\u0131 b\u00f6lgeye sevk edilen \u00e7ok say\u0131da polis ekibi ay\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,1 ki\u015finin ba\u015f\u0131ndan, \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi de hafif yaraland\u0131. \r\n\r\n,Kavgada baz\u0131 otob\u00fcs ve minib\u00fcslerde zarar g\u00f6rd\u00fc. \r\n\r\n,Her iki tarafta birbirini su\u00e7layan a\u00e7\u0131klamalar yaparken, polisin b\u00f6lgedeki geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi devam ediyor.\r\n,200 ki\u015finin kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ta\u015fl\u0131- sopal\u0131 kavgay\u0131 g\u00f6renler film \u00e7ekildi\u011fini zannettiklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,B\u00f6lgede oturanlar, olay\u0131 cep telefonlar\u0131yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemek i\u00e7in balkonlar\u0131na ak\u0131n etti. \r\n,Kavga s\u0131ras\u0131nda d\u00fckkan\u0131 zarar g\u00f6ren bir i\u015fletmeci pompal\u0131 t\u00fcfekle havaya ate\u015f a\u00e7t\u0131. \r\n\r\n,Bir vatanda\u015f\u0131n \u00e7ekti\u011fi cep telefonu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinde ellerinde sopalarla kar\u015f\u0131 grubu kovalanlayan \u00e7ok say\u0131da \u015fof\u00f6r\u00fc g\u00f6renler film \u00e7ekildi\u011fini sand\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n\r\n,B\u00f6lgede \u00e7evik kuvvet polislerinin g\u00fcvenlik tedbiri devam ediyor.,.