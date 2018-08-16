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Adanalılar 3 günde 1 ton altın bozdurdu
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Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara çağrıda bulunmasının ardından Adana’da 3 gün içinde 1 ton altının bozdurularak kendilerine geri döndüğünü ve bu durumun artarak devam ettiğini söyledi.