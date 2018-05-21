Aday listelerine üçlü koruma

Siyasi partiler 24 Haziran se\u00e7imleri i\u00e7in g\u00f6sterecekleri milletvekili adaylar\u0131na ili\u015fkin listeyi bug\u00fcn saat 17.00\u2019ye kadar YSK\u2019ya teslim edecek. ,MHP bu s\u00fcreyi beklemeden listesini cuma g\u00fcn\u00fc vermi\u015fti. ,AK Parti kulislerinde, Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u00f6zellikle b\u00fcy\u00fck\u015fehirlerle ilgili inisiyatif kulland\u0131\u011f\u0131 aday listelerinin \u2018s\u00fcrprizler\u2019 i\u00e7erdi\u011fi ve de\u011fi\u015fim oran\u0131n\u0131n y\u00fcksek olaca\u011f\u0131 ifade ediliyor. ,Son noktay\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n koyaca\u011f\u0131 milletvekili aday listelerinde en \u00e7ok merak edilen isimler ise mevcut bakanlar olacak. ,AK Parti y\u00f6netiminin, son \u015fekli verilen aday listelerinin YSK\u2019ya ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131nda ya\u015fanabilecek risklere kar\u015f\u0131 da \u00fc\u00e7 ayr\u0131 koruma tedbiri uygulayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Bu sebeple, bug\u00fcn aday listelerinin YSK\u2019ya teslimi i\u00e7in genel merkezden iki ayr\u0131 ekip, iki farkl\u0131 ara\u00e7la, iki ayr\u0131 g\u00fczerg\u00e2h\u0131 kullanarak yola \u00e7\u0131kacak. ,Ya\u015fanabilecek risklere kar\u015f\u0131 aday listelerinin saat 17.00\u2019yi beklemeden, 15.00 civar\u0131nda YSK\u2019ya vermenin planland\u0131\u011f\u0131 dile getiriliyor. ,AK Parti, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc bir tedbir olarak da sabah saatlerinden itibaren YSK\u2019da 81 ilin sadece ilk s\u0131ralar\u0131n\u0131n dolu oldu\u011fu bir listeyi haz\u0131r bekletecek. ,Belirlenen s\u00fcre i\u00e7inde 600 ki\u015filik liste verilemezse, 81 adayl\u0131 \u2018Tedbir listesi\u2019 eksiklikler daha sonra tamamlanmak \u00fczere YSK\u2019ya teslim edilmi\u015f olacak. Siyasi partilerin, listelerdeki eksikleri 25 May\u0131s\u2019a kadar tamamlama imk\u00e2n\u0131 bulunuyor.,Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulunca ittifaklar\u0131n ve siyasi partilerin birle\u015fik oy pusulas\u0131ndaki yerlerinin belirlenmesi i\u00e7in kura \u00e7ekimi yap\u0131ld\u0131. Buna g\u00f6re, listenin ilk s\u0131ras\u0131nda \u201cCumhur \u0130ttifak\u0131\u201d, son s\u0131ras\u0131nda ise \u201cMillet \u0130ttifak\u0131\u201d yer alacak. Se\u00e7ime, H\u00dcDA PAR ikinci, Vatan Partisi \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc, HDP d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc, BTP ise be\u015finci s\u0131radan giderecek. \u0130ttifak yapan partilerin kendi aralar\u0131ndaki yerlerinin belirlenmesi i\u00e7in \u00e7ekilen kurada ise \u201cCumhur \u0130ttifak\u0131\u201dnda AK Parti birinci, MHP ikinci s\u0131rada \u00e7\u0131kt\u0131. Oy pusulas\u0131n\u0131n alt\u0131nc\u0131 s\u0131ras\u0131ndaki \u201cMillet \u0130ttifak\u0131\u201d i\u00e7in yap\u0131lan kuraya g\u00f6re ise CHP birinci, Saadet Partisi ikinci, \u0130Y\u0130 Parti \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada bulunacak. (Y\u00dcCEL KAYAO\u011eLU)