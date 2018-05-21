Aday olduğu partiyi açıkladı

24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7imlere 33 g\u00fcn kala milletvekilli\u011fi adaylar\u0131 belli oldu.,Skandal a\u00e7\u0131klamalar\u0131yla g\u00fcndeme gelen Bar\u0131\u015f Atay da adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan isimlerden oldu.\r\n\r\n,Bar\u0131\u015f Atay, att\u0131\u011f\u0131 Tweet'ten dolay\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131p serbest b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Halklar\u0131n Demokratik Partisi'nde (HDP) aday listesi \u00fczerindeki mesai devam ederken, kulislerde s\u00fcrpriz bir ismin daha ad\u0131 ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Adayl\u0131k iddias\u0131 ilk olarak HDP`ye yak\u0131n internet sitelerinde yer al\u0131rken Bar\u0131\u015f Atay, bir s\u00fcre sonra bu iddiay\u0131 do\u011frulayan nitelikte bir payla\u015f\u0131mda bulundu. ,Atay, HDP`den teklif ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan T\u00fcrkiye \u0130\u015f\u00e7i Partili Erkan Ba\u015f`\u0131n Twitter mesaj\u0131n\u0131 "Seni yaln\u0131z b\u0131rakmayaca\u011f\u0131m" notuyla al\u0131nt\u0131lad\u0131.,Ge\u00e7en hafta att\u0131\u011f\u0131 tehdit Tweet'i sebebiyle g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan oyuncu, HDP'den milletvekili aday\u0131 oluyor. HDP`nin adayl\u0131k teklif etti\u011fi Atay, teklifi do\u011frularken, kabul edip etmedi\u011fini a\u00e7\u0131klamad\u0131.\r\n\r\n