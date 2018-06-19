Adayların partilere göre meslek grupları

24 Haziran se\u00e7imlerine k\u0131sa bir s\u00fcre kald\u0131. ,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imleri 24 Haziran\u2019\u0131n ana g\u00fcndem maddesi olarak yer alsa da ayn\u0131 zamanda partilerin yar\u0131\u015f\u0131 da devam ediyor. ,Milletvekilleri adaylar\u0131 soka\u011fa \u00e7\u0131k\u0131p kendisini g\u00f6stermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,D\u00fcnya gazetesi yazar\u0131 \u0130smet \u00d6zkul, bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda partilerin milletvekili adaylar\u0131n\u0131n mesleklerine dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,\u0130smet \u00d6zkul, \u201cPartilerin adaylar\u0131n\u0131n niteliklerine g\u00f6re da\u011f\u0131l\u0131m\u0131na bakmakta yarar var. \r\n,Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu\u2019nun yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 kesin aday listesinde yer alan bilgilere g\u00f6re partilerin adaylar\u0131n\u0131n meslek ve e\u011fitim da\u011f\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 inceledi\u011fimizde \u015fu noktalar \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor\u201d diyerek \u015fu bilgileri payla\u015ft\u0131:\r\n\r\n,- Toplam 4851 aday\u0131n y\u00fczde 62\u2019si y\u00fcksek \u00f6\u011frenimli. Sadece 354 aday (y\u00fczde 7.3) ilkokul mezunu. ,- AK Parti\u2019de adaylar\u0131n yar\u0131dan fazlas\u0131n\u0131n sadece serbest meslek mensuplar\u0131 ile hukuk\u00e7ulardan (hakim, savc\u0131 ve avukatlar) olu\u015fmas\u0131 dikkat \u00e7ekiyor. Bu iki grup AK Parti adaylar\u0131n\u0131n y\u00fczde 53.83\u2019\u00fcn\u00fc olu\u015fturuyor.\r\n\r\n,- Serbest meslekten gelen adaylar aras\u0131nda AK Parti\u2019nin a\u00e7\u0131k ara a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 bulunuyor. Toplam 662 serbest meslek sahibi aday\u0131n 213\u2019\u00fc (y\u00fczde 35.5) AK Partili.\r\n\r\n,- Buna kar\u015f\u0131n AK Parti\u2019nin 600 aday\u0131 aras\u0131nda esnaf, sanatkar, t\u00fcccar, bankac\u0131, turizmci, sanat\u00e7\u0131, din adam\u0131 ve ev kad\u0131n\u0131 bulunmuyor.\r\n\r\n,- CHP adaylar\u0131 aras\u0131nda hukuk\u00e7ular 108 ki\u015fi ve y\u00fczde 18 ile ilk s\u0131rada yer al\u0131yor. CHP\u2019de hukuk\u00e7ular\u0131 i\u015f insanlar\u0131, m\u00fchendis ve mimarlar ile doktorlar izliyor.\r\n\r\n,- HDP adaylar\u0131 aras\u0131nda y\u00fczde 17 ile serbest meslek mensuplar\u0131 ilk s\u0131rada. Bu grubu y\u00fczde 15.67 ile i\u015f\u00e7i, \u00fccretli \u00e7al\u0131\u015fan ve i\u015fsizler izliyor.\r\n\r\n,- \u0130yi Parti adaylar\u0131 aras\u0131nda da i\u015f insanlar\u0131 y\u00fczde 20.50 ile ilk s\u0131rada. \u0130kinci s\u0131rada y\u00fczde 13.17 pay ile m\u00fchendis ve mimarlar geliyor.\r\n\r\n,- \u0130\u015f insanlar\u0131 y\u00fczde 20.33 pay ile MHP adaylar\u0131 aras\u0131nda da ilk s\u0131rada. MHP\u2019de ikinci s\u0131rada y\u00fczde 10.33 ile hukuk\u00e7ular yer al\u0131yor.\r\n\r\n,- Saadet Partisi adaylar\u0131 aras\u0131nda ilk s\u0131rada y\u00fczde 13.33 ile serbest meslek, ikinci s\u0131rada y\u00fczde 11.17 ile m\u00fchendis ve mimarlar yer al\u0131yor.\r\n,- Serbest meslek ve hukuk\u00e7ularda AK Parti; doktorlar, ekonomistler ve medya-ileti\u015fim mensuplar\u0131nda CHP; \u00f6\u011fretmenlerde HDP; i\u015f insanlar\u0131, m\u00fchendis-mimarlar ve akademisyenlerde \u0130yi Parti; kamu g\u00f6revlileri ile bankac\u0131larda MHP; i\u015fletmeci ve y\u00f6neticiler, t\u00fcccarlar ve din adamlar\u0131nda Saadet Partisi; esnaf-sanatkarlar, i\u015f\u00e7i-emek\u00e7iler ile ev kad\u0131nlar\u0131nda H\u00fcda-Par; \u00e7ift\u00e7i, \u00f6\u011frenci ve emeklilerde Vatan Partisi ilk s\u0131rada yer al\u0131yor.,Sadece H\u00fcda-Par\u2019da orta\u00f6\u011frenim mezunlar\u0131 y\u00fczde 57.12 ile a\u011f\u0131rl\u0131kta.\r\n\r\n,Bu hem olu\u015facak meclisin hangi mesleklerden gelen ki\u015filerden olu\u015faca\u011f\u0131 hakk\u0131nda bir \u00f6n fikir veriyor, hem de partilerle meslek gruplar\u0131 aras\u0131ndaki kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 ilgi d\u00fczeyi hakk\u0131nda bir bilgi veriyor.\r\n