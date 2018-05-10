Adaylıktan çekildiğini açıkladı

15 Temmuz darbe giri\u015fimi gecesinde Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi \u00f6n\u00fcnde helikopterlerin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ate\u015f sonucunda hayat\u0131n\u0131 kaybeden Cuma Da\u011f\u2019\u0131n e\u015fi Rukiye Da\u011f, AK Parti aday adayl\u0131\u011f\u0131ndan \u00e7ekildi.\r\n,Da\u011f, adaylar\u0131 de\u011ferlendiren M\u00fclakat Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Ata\u00e7'\u0131n sorusu \u00fczerine adayl\u0131ktan \u00e7ekilme karar\u0131 ald\u0131.\r\n\r\n,Fla\u015f isim adayl\u0131ktan \u00e7ekildi\u011fini bu s\u00f6zlerle duyurdu,.,Cuma Da\u011f\u2019\u0131n o\u011flu Ahmet Yavuz ise Rukiye Da\u011f'\u0131n s\u00f6zlerini sosyal medyadan payla\u015ft\u0131:\r\n\r\n"Siyasi hayat\u0131m\u0131 15 Temmuz\u2019a verilmesi gereken ehemmiyet ve \u00f6nem gerek\u00e7esiyle ba\u015flamadan kendi ellerimle bitiriyorum. Hay\u0131rl\u0131 U\u011furlu olsun.",15 Temmuz \u015fehidinin e\u015fi adayl\u0131ktan \u00e7ekilmesi ile ilgili a\u00e7\u0131klamada bulundu.\r\n\r\n