Adem Kılıçcı, kazandığı parayı ne yapacak?

Adem'den fla\u015f karar! B\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcl\u00fc ne yapaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Survivor 2018 \u015fampiyonu Adem K\u0131l\u0131\u00e7c\u0131, Yank\u0131 Alper\u2019in YouTube\u2019da yay\u0131nlanan sohbet program\u0131na konuk oldu.\r\n,2018 Survivor \u015fampiyonu Adem K\u0131l\u0131\u00e7c\u0131, Yank\u0131 Alper\u2019in YouTube\u2019da yay\u0131nlanan sohbet program\u0131na konuk oldu. ,K\u0131l\u0131\u00e7c\u0131, \u201cSurvivor\u201ddan kazand\u0131\u011f\u0131 para \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc ne i\u00e7in kullanaca\u011f\u0131 sorusunu \u015f\u00f6yle cevaplad\u0131: ,\u201cKazand\u0131\u011f\u0131m paran\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 bir kuruma ba\u011f\u0131\u015flayaca\u011f\u0131m. Kalan\u0131yla kendime salon a\u00e7aca\u011f\u0131m ve orada olimpiyatlara gidecek yetenekli sporcular yeti\u015ftirece\u011fim.\u201d\r\n\r\n