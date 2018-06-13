Adil Gür, 24 Haziran seçimlerine dair son kamuoyu araştırmasını açıkladı

A Haber ekranlar\u0131nda A&G \u015firketinin son se\u00e7im anketini (kamuoyu ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131) a\u00e7\u0131klayan Adil G\u00fcr, 24 Haziran se\u00e7imlerine dair \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Son genel se\u00e7imlerde en do\u011fru oy oran\u0131 tahmini yapan ve toplumsal konulardaki ara\u015ft\u0131rmalar\u0131yla dikkat \u00e7eken A&G'nin sahibi Adil G\u00fcr, se\u00e7menin nabz\u0131n\u0131 kamuoyu ile payla\u015ft\u0131.\r\n,Adil G\u00fcr kamuoyu ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 ile ilgili: "Bundan 2-3 hafta \u00f6nce bir gazetede r\u00f6portaj yapt\u0131m. 1 ay \u00f6nce verdi\u011fim r\u00f6portaj hala haber olarak duruyor orada. 1 ay \u00f6nce ne diyorsak oraday\u0131z. Anket yapmak pahal\u0131 bir i\u015f, gazetelere bedava g\u00f6nderilecek kadar ucuz de\u011fil. T\u00fcrkiye 2010 y\u0131l\u0131nda bir referanduma gitti ve HDP (o zamanlar ismi ba\u015fkayd\u0131) sand\u0131\u011f\u0131 boykot etti, gitmedi ve sonu\u00e7 57.8 \u00e7\u0131kt\u0131. E\u011fer sand\u0131\u011fa gitseydi 52-48 \u00e7\u0131kard\u0131. 16 nisanda referandum yap\u0131ld\u0131, 51.6 evet \u00e7\u0131kt\u0131. T\u00fcrkiye'de son y\u0131llarda yap\u0131lan t\u00fcm hayati se\u00e7imlerin hepsi \u00e7eki\u015fmeli ve ba\u015faba\u015f ge\u00e7iyor. Bir \u00e7ok de\u011fi\u015fkeni bilmemiz laz\u0131m..\r\n,1. turda m\u0131 bitecek 2. turda m\u0131. Ben 1 ayd\u0131r hep s\u00f6yl\u00fcyorum, ara\u015ft\u0131rmalar 1. turda bitece\u011fini g\u00f6steriyor. Bu hafta vatanda\u015fa sorduk. Yakla\u015f\u0131k "%15'i tatile ba\u015fka memlekete gidece\u011fim diye" cevap verdi. %15 demek, yakla\u015f\u0131k 8 milyon se\u00e7men demektir.,Bayramdan sonra kayt\u0131l\u0131 oldu\u011fum yere d\u00f6nce\u011fim ve oyumu kullanaca\u011f\u0131m diyen diyen se\u00e7men say\u0131s\u0131 %77.2. Asla kullanmam diyen 2.7'ye denk geliyor. Yakla\u015f\u0131k 1 milyon se\u00e7menin oy kullan\u0131p kullanmayaca\u011f\u0131 belli de\u011fil. May\u0131s ay\u0131 ortas\u0131nda A&G'nin yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmada "Mutlaka sand\u0131\u011fa gidip oyumu kullanaca\u011f\u0131m" diyenlerin oran\u0131 %85.9'du. Haziran ay\u0131nda yap\u0131lan son ara\u015ft\u0131rmada ise %88.3'e y\u00fckseldi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor." a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.