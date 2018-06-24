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Adil Gür'ün seçim tahmini
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Canlı yayında sonuçları değerlendiren Adil Gür, seçimde Erdoğan'ın yüzde 53 ile 55 arasında bir oy oranına ulaşacağını söyledi.
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