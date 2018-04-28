Adil Öksüz'e ağır darbe! Suçüstü yakalandı

\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6revlilerince FET\u00d6\/PDY silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne y\u00f6nelik yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmada FET\u00d6\/PDY \u015f\u00fcphelisi olarak aranan Adil \u00d6ks\u00fcz'\u00fcn ye\u011feni E.H.\u00d6.'n\u00fcn ABD'ye kargo g\u00f6nderece\u011fi tespit edildi,Ekipler 13 Nisan g\u00fcn\u00fc E.H.\u00d6.'y\u00fc E.S. ismine g\u00f6nderilen zarf\u0131 kargo yetkilisine teslim ederken su\u00e7\u00fcst\u00fc yakalad\u0131.,Kargo paketinin i\u00e7inden \u00e7\u0131kan FET\u00d6\/PDY'nin s\u00f6zde \u00dcsk\u00fcdar \u0130l \u0130mam\u0131 olarak aranan M.\u00d6., tutuklu olan e\u015fi \u015e.\u00d6. ve \u00e7ocuklar\u0131 Z.\u015e.\u00d6.'ye ait muhtelif evraklara el konuldu. ,E.H.\u00d6. ifadesinde kargo paketinin kendisine ait oldu\u011funu ve firari Adil \u00d6ks\u00fcz'\u00fcn karde\u015fi Mehmet \u00d6ks\u00fcz'\u00fcn talimat\u0131yla kargoyu g\u00f6ndermeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Adliyeye sevk edilen E.H.\u00d6. tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi. \r\n\r\n,.,Adil \u00d6ks\u00fcz'e a\u011f\u0131r darbe! Su\u00e7\u00fcst\u00fc yakaland\u0131