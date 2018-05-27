Adıyaman’da 5 kadın mahalleyi birbirine kattı!

Ad\u0131yaman\u2019da al\u0131\u015fveri\u015f bahanesiyle girdikleri i\u015f yerlerinde el \u00e7abuklu\u011fuyla h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapan 5 kad\u0131n, ekipler taraf\u0131ndan k\u0131sk\u0131vrak yakaland\u0131.,Olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor. ,Bah\u00e7elievler Mahallesi eski Kahta Caddesi \u00fczerindeki bir i\u015f yerine gelen kad\u0131n, 2 adet telefon kulakl\u0131\u011f\u0131 almak i\u00e7in i\u015f yeri \u00e7al\u0131\u015fan\u0131na 200 TL verdi. Para \u00fcst\u00fcn\u00fc alan kad\u0131n, \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n 100 TL\u2019yi de bozmas\u0131n\u0131 istedi.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fan\u0131n kendisine verdi\u011fi para \u00fcst\u00fcnden 50 TL\u2019yi elindeki cep telefonunun arkas\u0131na gizleyen kad\u0131n, kulakl\u0131k almaktan vazge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yleyerek 200 liray\u0131 geri istedi. 200 liray\u0131 alan kad\u0131n, \u00e7al\u0131\u015fandan ald\u0131\u011f\u0131 para \u00fcst\u00fcn\u00fc 50 TL eksikle geri vererek olay yerinden uzakla\u015ft\u0131.\r\n,Bir s\u00fcre sonra durumun fark\u0131na varan i\u015f yeri sahibi polisi arad\u0131. Hemen harekete ge\u00e7en Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, i\u015f yerinden 50 liray\u0131 \u00e7alan kad\u0131n ile yan\u0131nda bulunan 5 kad\u0131n\u0131 cadde \u00fczerinde yakalad\u0131.\r\n\r\n,Sorgulanmak \u00fczere polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fclen 5 kad\u0131n\u0131n Ad\u0131yaman\u2019daki \u00e7e\u015fitli i\u015f yerlerinde ayn\u0131 y\u00f6ntemle h\u0131rs\u0131zl\u0131k olaylar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdikleri \u00f6\u011frenildi. \r\n