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Adıyaman'da bulundu! Görenler çığlık atıp kaçtı...
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Adıyaman'da, hareket halindeki otomobilin içinde görülen yılan, paniğe neden oldu. Sürücünün park ederek içerisindekilerin terk ettiği otomobildeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
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