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Adıyaman'ı ayağa kaldıran kavga: 8 yaralı, 8 gözaltı
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Adıyaman’da ‘yol verme’ tartışması sonrasında çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, 8 kişi göz altına alındı.
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