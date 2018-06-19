Adnan Koç hâkim karşısında

Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l adl\u0131 dizide 'Behram Pa\u015fa' karakterini oynayan \u00fcnl\u00fc oyuncu Adnan Ko\u00e7 ve karde\u015fleri, uyu\u015fturucu ticareti sonras\u0131nda polisleri \u00f6ld\u00fcrmeye te\u015febb\u00fcs etmekten 90 y\u0131l 7 ay 15 g\u00fcne kadar hapis cezas\u0131 istemiyle h\u00e2kim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l dizisinde 'Behram Pa\u015fa' rol\u00fcn\u00fc canland\u0131ran oyuncu Adnan Ko\u00e7 ve karde\u015fleri, uyu\u015fturucu al\u0131\u015fveri\u015fi sonras\u0131 bulunduklar\u0131 yere bask\u0131n yapan polisleri \u00f6ld\u00fcrmeye te\u015febb\u00fcs ettikleri gerek\u00e7esiyle hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Ko\u00e7 karde\u015fler su\u00e7lamalar\u0131 kabul etmeyip i\u015fkenceye u\u011frad\u0131klar\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrerek, "Polisleri gasp \u00e7etesi zannedip sahte polis olduklar\u0131 \u015f\u00fcphesine kap\u0131ld\u0131k. Ger\u00e7ek polis olduklar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi\u011fimizde \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fck" savunmas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,Anadolu 3. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duru\u015fmaya tutuklu san\u0131klar Adnan, Ahmet ve Mehmet Hayri Ko\u00e7 ile tutuksuz san\u0131klar \u015eehmus Ko\u00e7, Mehmet P\u0131narba\u015f\u0131 kat\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Adnan Ko\u00e7'un di\u011fer karde\u015fleri de polislere direnmediklerini, polislerin sivil giyimli olmas\u0131 nedeniyle \u015f\u00fcphe duyduklar\u0131n\u0131 belirtti. Su\u00e7lamalar\u0131 kabul etmedi. M\u00fc\u015fteki polislerin ifadesinin al\u0131nabilmesi i\u00e7in duru\u015fmaya zorla getirilmesine karar veren mahkeme duru\u015fmay\u0131 erteledi.,\u00c7ok ge\u00e7medi, i\u00e7eri 4 ki\u015fi girdi. 'Narkotik' deyip aramaya ba\u015flad\u0131lar.Kimlik g\u00f6stermediler. Gelenleri gasp \u00e7etesi sand\u0131m" dedi.,Duru\u015fmada savunmas\u0131n\u0131 yapan oyuncu Adnan Ko\u00e7, olay g\u00fcn\u00fc i\u015fletmecisi oldu\u011fu kafenin otopark b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Sinan Bozburun'lu ki\u015fiden 2 grama yak\u0131n i\u00e7mek amac\u0131yla kokain ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, "Karde\u015flerim de d\u00fckkandayd\u0131.