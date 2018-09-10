Adnan Oktar cezaevinden mektup yazdı: 'Beni 50 bin liraya sattılar'

\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne ba\u011fl\u0131 ekiplerin titizlikle y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc operasyon kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Adnan Oktar ve kedicikleri, mahkeme taraf\u0131ndan tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderilmi\u015fti.\r\n\r\n,Tutuklanmadan \u00f6nce kedicikleriyle birlikte yatlarla gezip, havuz partilerinde e\u011flenen Adnan Oktar, ultra l\u00fcks bir hayat ya\u015f\u0131yordu.\r\n\r\n,\u00d6yle ki; Adnan Oktar'\u0131n l\u00fcks villas\u0131nda yap\u0131lan aramada ele ge\u00e7irilen bir yast\u0131\u011f\u0131n bile 3 bin lira de\u011ferinde oldu\u011fu anla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Cezaevinde bulunan Adnan Oktar, Star Gazetesi yazar\u0131 Ersoy Dede'ye 4 sayfal\u0131k bir mektup yazd\u0131.\r\n\r\n,Mektubu k\u00f6\u015fesine ta\u015f\u0131yan Dede; Adnan Oktar'\u0131n \u0131srarla su\u00e7suz oldu\u011funu savundu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n,Adnan Oktar, birlikte ultra l\u00fcks bir hayat ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 kediciklerin 50 bin lira kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda itiraf\u00e7\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Ersoy Dede, yaz\u0131s\u0131nda \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n\r\n"Kendisi ve m\u00fcritleri hakk\u0131nda yazd\u0131\u011f\u0131m yaz\u0131dan sonra Adnan Oktar\u2019dan 4 sayfal\u0131k bir mektup ald\u0131m. Mektubunda \u0131srarla su\u00e7suz oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.. ,\u0130ddianameyi okuyunca neyin ne oldu\u011funu \u00f6\u011frenir. Not: Adnan Oktar mektubunda baz\u0131 kediciklerin 50 bin lira kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda itiraf\u00e7\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etmi\u015f.. ,Bu \u00e7ok \u00e7ok a\u011f\u0131r bir itham... Ben ilgili yerlere yollad\u0131m mektubun asl\u0131n\u0131. Olay\u0131n esas\u0131 neymi\u015f anlar\u0131z...",.