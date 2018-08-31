Adnan Oktar davasında flaş gelişme! O isim görevden alındı

Adnan Oktar soru\u015fturmas\u0131nda yeni geli\u015fme...,Rumeli \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Salih Aynural'\u0131n, Adnan Oktar soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda g\u00f6revden al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Aynural'\u0131n soru\u015fturma dosyas\u0131nda ad\u0131 ge\u00e7ti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Soru\u015fturmada ad\u0131 ge\u00e7en rekt\u00f6r g\u00f6revden al\u0131nd\u0131.,Adnan Oktar Soru\u015fturmas\u0131 gittik\u00e7e derinle\u015firken, Rumeli \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Salih Aynural'\u0131n soru\u015fturmada ad\u0131 ge\u00e7ti\u011fi gerek\u00e7esiyle g\u00f6revinden al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. Aynural'\u0131n yerine kimin atand\u0131\u011f\u0131n\u0131n ise \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde belli olaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.