Adnan Oktar'ın ağabeyi bulundu! İlk sözleri şoke etti...

Adnan Oktar\u2019\u0131n Hatay\u2019da ya\u015fayan a\u011fabeyi ilk kez konu\u015ftu. A\u011fabey Oktar, gazetecilerin sorular\u0131na tepki g\u00f6sterdi.,\u015eimdi devaml\u0131 \u00f6ne s\u00fcrmeyin bak\u0131n o olmaz. Bu bir iftira. Hay\u0131r siz sorup beni sorguya \u00e7ekmeyeceksiniz. Ben istedi\u011fimi anlataca\u011f\u0131m. Kenan Oktar, 'Ba\u015fhekim \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yor' diyerek gazetecilerin yan\u0131ndan h\u0131zla uzakla\u015ft\u0131.,Kad\u0131n Hastal\u0131klar\u0131 ve Do\u011fum Uzman\u0131 Dr. Kenan Oktar, tutuklanan a\u011fabeyiyle ilgili ilk kez konu\u015ftu.\r\n\r\n,Kanal D'de yer alan habere g\u00f6re; A\u011fabey Oktar, gazetecilerin sorular\u0131na tepki g\u00f6stererek 'Siz ilk defa m\u0131 g\u00f6r\u00fcyorsunuz? Ta 1979-80'den beri son derece \u015ferefli, vatansever, milliyet\u00e7i bir delikanl\u0131. Ne yanl\u0131\u015f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcn\u00fcz de iftira at\u0131yorsunuz? \u00d6rg\u00fct diye bir \u015fey yok karde\u015fim. Gazeteci olarak haddini bil, \u00e7irkin konu\u015fuyorsun' dedi.\r\n\r\n,Oktar, 'Sizinle \u015fu an konu\u015famayaca\u011f\u0131m, neden ille \u00e7arp\u0131t\u0131yorsunuz. \u00c7ok ciddi iftira at\u0131yorsunuz. Ya korkun\u00e7 bir olay bu yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z. Bir nevi yarg\u0131s\u0131z infaz gibi. Ne bu medya ter\u00f6r\u00fc. Ben de size soray\u0131m, ben de gazeteciyim, ben de size soruyorum. Niye yalan haber yap\u0131yorsunuz? \u0130ftira at\u0131yorsunuz' dedi.\r\n\r\n,A\u011fabey Oktar konu\u015fmas\u0131n\u0131n devam\u0131nda, 'Hepsi yalan at\u0131yorsunuz. Bak\u0131n siz savc\u0131 de\u011filsiniz, ben size soruyorum. Daha sonucu belli olmam\u0131\u015f siz resmen \u015fey gibi, a\u00e7\u0131k s\u00f6yleyeyim medyan\u0131n \u00e7o\u011funlu\u011fu mahalledeki k\u00f6pekler gibi ayn\u0131 ki\u015fiye sald\u0131r\u0131yorsunuz, utanm\u0131yorsunuz' dedi.\r\n\r\n