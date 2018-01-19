Adnan Oktar'ın başını yakan kızların annesi konuştu
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Avusturya'da yaşayan babanın, uzun süredir haber alamadığını belirttiği biri 17 yaşında olan 2 kızını Adnan Oktar'ın programında gördüğü ve Türkiye'ye gelerek kızlarının zorla bir yerde tutulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında, kızların annesi ve Adnan Oktar hakkında 6 ay süreyle "uzaklaştırma" kararı çıkarıldı.
Büyük yankı uyandıran olayla ilgili bir açıklamada programa kızları ile birlikte katılan Elvan Koçak'ın eşi Gülperi Koçak'tan geldi.
İşte o açıklama:
Söz konusu haberde eski eşim Elvan Koçak'la yapılmış olan röportaj yayınlanmış ve eski eşimin ağzından güya benim kızlarımın birileri tarafından zorla alıkonduğu, sözde kızlarımın babalarıyla görüştürülmediği öne sürülmüştür.
"KIZLARIM BENİMLE BİRLİKTE VE ÖZGÜRLER"
Öncelikle belirteyim ki bu haber baştan aşağı hayal ürünü ve gerçekdışıdır. Benim hiçbir çocuğumun hiç kimse tarafından alıkonması söz konusu değildir. Kızlarım Şeyma Koçak ve Büşra Koçak halihazırda benimle birlikte ve özgürdürler. 16 Ocak 2018 tarihinde birlikte bir restoranda yemek yerken çekilmiş fotoğraflarımızı ekte dikkatinize sunuyorum.