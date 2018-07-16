Adnan Oktar'ın evinden çıkanlar şoke etti!

Villadan N\u00fc kad\u0131n tablosundan silaha kadar \u00e7ok say\u0131da materyal \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u00c7\u0131kan e\u015fyalarla birlikte Oktar'\u0131n l\u00fcks ve \u015fa\u015faal\u0131 ya\u015fant\u0131s\u0131 da g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serildi.\r\n\r\n,Adnan Oktar ve grubuna y\u00f6nelik ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde operasyon d\u00fczenlenmi\u015fti. ,Operasyon kapsam\u0131nda Oktar ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\r\n,Oktar'\u0131n villas\u0131nda ise polis ekipleri inceleme ba\u015flatt\u0131.\r\n,.,Adnan Oktar'\u0131n villas\u0131nda yap\u0131lan aramalarda ele ge\u00e7irilenler \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.