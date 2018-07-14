Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

2 g\u00fcn \u00f6nce g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Adnan Oktar'\u0131n ilk ifadesi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u0130stanbul emniyetince \u00e7\u00f6kertilen Adnan Oktar Su\u00e7 \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn lideri Adnan Oktar'\u0131n (62) \u00c7engelk\u00f6y'deki villas\u0131 d\u00fcn dedekt\u00f6rlerle tarand\u0131, kep\u00e7elerle de kaz\u0131 yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Polis kaynaklar\u0131 tehdit, \u015fantaj ve kara para aklayarak ayl\u0131k 10 milyon dolara yak\u0131n gelir elde eden \u00f6rg\u00fct\u00fcn kay\u0131p 200 milyon TL'sinin ak\u0131betini ara\u015ft\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalar s\u00fcrerken Adnan Oktar'\u0131n ilk ifadesi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Oktar'\u0131n "Deli de\u011filim. 60'a yak\u0131n 'Ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 yerindedir' raporum var" dedi.\r\n\r\n,Soru\u015fturma kapsam\u0131nda Oktar'\u0131n ilk ifadesi de ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Oktar'\u0131n "Deli de\u011filim. 60'a yak\u0131n 'Ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 yerindedir' raporum var" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \u00d6rg\u00fctte d\u00fcn 235 \u015f\u00fcpheliden 192'si yakaland\u0131. \r\n,106 kad\u0131n \u015f\u00fcpheliden yakalanan say\u0131s\u0131 ise 105'e ula\u015ft\u0131. Soru\u015fturma dosyas\u0131nda isimleri ge\u00e7en ba\u015fta C.O. ve A.T. olmak \u00fczere \u00e7ok say\u0131da kad\u0131n \u015f\u00fcpheli ilk s\u00f6zl\u00fc m\u00fclakatlarda itiraf\u00e7\u0131 oldu.\r\n,\u0130tiraflara g\u00f6re; "Temiz, ahlakl\u0131, ikna kabiliyeti ve e\u011fitimi y\u00fcksek, zengin" erkek \u00f6rg\u00fct \u00fcyeleri, kad\u0131nlar\u0131 l\u00fcks mek\u00e2nlarda "y\u00fckl\u00fc para kazanc\u0131, televizyona \u00e7\u0131kma ve \u015f\u00f6hret" gibi vaatlerle kand\u0131rd\u0131. \u00d6rg\u00fcte kazand\u0131rd\u0131klar\u0131 para ve kad\u0131n \u00e7ete \u00fcyesi say\u0131lar\u0131na g\u00f6re terfi ald\u0131.\r\n\r\n,43 \u015f\u00fcpheli aran\u0131yor. Soru\u015fturmada ma\u011fdur say\u0131s\u0131 82'ye ula\u015ft\u0131.\r\n