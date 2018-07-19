Adnan Oktar'ın 'kedicikler'i cezaevine giderken bakın ne yaptı

Adnan Oktar'\u0131n 'kedicikler'i cezaevine giderken yapt\u0131\u011f\u0131 ile \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,Adnan Oktar grubuna y\u00f6nelik soru\u015fturma kapsam\u0131nda aralar\u0131nda Adnan Oktar'\u0131n da bulundu\u011fu 96 ki\u015fi tutukland\u0131. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta \u0130stanbul Polisi taraf\u0131ndan Adnan Oktar ve grubuna y\u00f6nelik operasyon d\u00fczenlenmi\u015fti. ,D\u00fczenlenen operasyonda kamuoyunda Adnan Oktar'\u0131n yan\u0131ndaki 'Kedicik' olarak bilinen kad\u0131nlar da g\u00f6zalt\u0131n al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. ,Tutuklanan kad\u0131nlar Bak\u0131rk\u00f6y'de bulunan Kad\u0131n Kapal\u0131 Ceza \u0130nfaz Kurumuna, \u00c7evik Kuvvet Polisi'ne ait bir ara\u00e7la getirildi. ,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan kad\u0131nlardan bir k\u0131sm\u0131 ise sevk edildi\u011fi mahkemece tutuklanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Kad\u0131nlar\u0131n cezaevi kap\u0131s\u0131ndan i\u00e7eri girerken kendilerini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen bas\u0131n mensuplar\u0131na el sallamalar\u0131 ise dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,Kad\u0131nlar, Bak\u0131rk\u00f6y Cezaevi'ne getirildi\r\n,Tutuklananlar aras\u0131nda yer alana kad\u0131nlar \u0130stanbul Adalet Saray\u0131'ndan otob\u00fcslerle \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.,.