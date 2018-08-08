Adnan Oktar'la skandal iddia! İki öz kardeşle evli...

\u0130stanbul'da su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fcne y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda ifade veren bir m\u00fc\u015fteki, Oktar'\u0131n bir\u00e7ok sapk\u0131n fikri dini h\u00fck\u00fcmm\u00fc\u015f gibi lanse etti\u011fini ileri s\u00fcrd\u00fc. ,Adnan Oktar'\u0131n \u0130zmirli kedicik karde\u015flerle evli oldu\u011fu ve ayn\u0131 \u00f6rg\u00fct i\u00e7inde olan annelerine de sevgilim diye hitap etti\u011fi iddia edildi.,Yap\u0131lan operasyon \u00f6ncesinde Emniyet'e gelerek m\u00fc\u015fteki s\u0131fat\u0131 ile ifade veren H.U. ifadesinde inan\u0131lmaz \u015feyler anlatt\u0131. \r\n\r\n,M\u00fc\u015fteki H.U, "\u0130ki \u00f6z k\u0131z karde\u015fle ayn\u0131 anda evlidir. Annesi gen\u00e7 olan k\u0131zlar\u0131n, \u00f6rne\u011fin cariye olarak ald\u0131\u011f\u0131 \u0130zmirli kediciklerinin annelerine de sevgilim diye hitap eder, boyunlar\u0131ndan nab\u0131z,lar\u0131na bakar. Kendisi d\u0131\u015f\u0131nda kimsenin evlenmesine izin vermez. Kendisi de dini nik\u00e2h\u0131yla evlenir. Evlilikte kendisi i\u00e7in bir say\u0131 s\u0131n\u0131r\u0131 yoktur. Y\u00fczlerce kad\u0131n\u0131 cariye olarak alm\u0131\u015ft\u0131r" dedi. (YEN\u0130 ASIR)