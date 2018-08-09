Adnan Oktar operasyonunda dikkat çeken Akşener detayı

Adnan Oktar operasyonunda \u00e7arp\u0131c\u0131 detaylar ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Oktar grubundan oldu\u011fu iddia edilen bir ki\u015finin, Mesut Y\u0131lmaz, Meral Ak\u015fener, Celal Adan ve Mehmet A\u011far'\u0131n da aralar\u0131nda oldu\u011fu politikac\u0131lar hakk\u0131nda bilgiler toplad\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Tutuklanan Adnan Oktar'\u0131n ge\u00e7mi\u015fine y\u00f6nelik yeni bilgiler g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kmaya devam ediyor. ,Oktar'\u0131n 90'l\u0131 y\u0131llar\u0131n ba\u015f\u0131nda "Milli Egemenlik Partisi" ad\u0131yla siyasete at\u0131lma giri\u015fiminde bulundu\u011fu belirlenirken, o d\u00f6nem Edebiyat Fak\u00fcltesi \u00f6\u011frencisi \u0130brahim Tuncer ile Bahad\u0131r G\u00fcven, Adnan T\u0131naro\u011flu ve Dilek Il\u0131cal\u0131 gibi isimlerin parti kurulma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda \u00f6ne \u00e7\u0131kan ki\u015filer oldu\u011fu iddia edildi.\r\n\r\n,Milliyet'te yer alan habere g\u00f6re; Oktar'\u0131n 90'l\u0131 y\u0131llarda siyaset ve siyasilerle fl\u00f6rt\u00fc ise ilk kez 10 Ocak 1991'de \u0130stanbul Sheraton Otel'de, DYP taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen "Y\u0131la Bak\u0131\u015f" toplant\u0131s\u0131nda g\u00fcndeme geldi. S\u00fcleyman Demirel'in de kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da s\u00f6z alan ve \u015fu an FET\u00d6 davas\u0131ndan tutuklu bulunan Nazl\u0131 Il\u0131cak, Adnan Oktar'\u0131 \u00e7ok sert s\u00f6zlerle ele\u015ftirirdi.\r\n\r\n,Il\u0131cak, varl\u0131kl\u0131 ailelerin \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 ailelerinden koparmakla su\u00e7lad\u0131\u011f\u0131 Oktar i\u00e7in "Oktar ve grubu ku\u015fkulu faaliyetler i\u00e7inde. Benim \u00e7ocu\u011fuma da \u00e7engel atm\u0131\u015ft\u0131, ba\u015faramad\u0131. Bir\u00e7ok ailenin \u00e7ocu\u011funu ba\u015ftan \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyorum. Acaba Demirel'in bu ana banalar i\u00e7in yapabilece\u011fi bir \u015fey yok mu?" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. Demirel ise buna, "Biz savc\u0131 de\u011filiz. Ortada bir su\u00e7 varsa, savc\u0131lar harekete ge\u00e7er" cevab\u0131n\u0131 vermi\u015fti. DYP \u0130stanbul \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Orhan Ke\u00e7eli, toplant\u0131da, Oktar'\u0131n DYP'yi destekledi\u011fini duyururken, bir\u00e7ok partili ise bu a\u00e7\u0131klamadan sonra Oktar'\u0131 tebrik etti.\r\n\r\n,Oktar grubunun 1994 yerel se\u00e7imlerinde RP'yi destekledi\u011fi, DYP kongresinde ise Tansu \u00c7iller'e destek verdi\u011fi de iddialar aras\u0131nda. Adnan Oktar'\u0131n baz\u0131 siyasilere \u015fantaj yapt\u0131\u011f\u0131, \u0130stanbul Organize Su\u00e7lar eski \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Adil Serdar Sa\u00e7an'\u0131n 1999 y\u0131l\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi operasyondan sonra \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,\r\nBir GSM \u015firketinde \u00e7al\u0131\u015fan Oktar grubundan oldu\u011fu iddia edilen H.A.Y. isimli bir ki\u015finin, ANAP lideri Mesut Y\u0131lmaz, DYP'li Meral Ak\u015fener, Celal Adan ve ba\u011f\u0131ms\u0131z milletvekili Mehmet A\u011far'\u0131n da aralar\u0131nda oldu\u011fu isimler hakk\u0131nda istihbarat toplad\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,\r\n\r\n\u015eantaj yapmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131 ki\u015filerin telefon kay\u0131tlar\u0131n\u0131 izleyen H.A.Y isimli ki\u015finin, Adnan Oktar'\u0131n yan\u0131ndaki bir k\u0131zla evli oldu\u011fu, siyasilerin yan\u0131 s\u0131ra Din\u00e7 Bilgin, Zafer Mutlu, Ertu\u011frul \u00d6zk\u00f6k, Emin \u00c7\u00f6la\u015fan, Fatih Altayl\u0131, H\u0131ncal Ulu\u00e7, Sava\u015f Ay gibi isimler hakk\u0131nda da \u015fantaj ama\u00e7l\u0131 istihbarat topland\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n