Adnan Oktar soru soran gazetecilere bakın ne yaptı?

Polis ekiplerinin Babuna ve di\u011fer erkeklerin ba\u015f\u0131n\u0131 e\u011ferek emniyete g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc nezarethanesinde bulunan \u015f\u00fcpheliler, \u00c7evik Kuvvet \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerinin yard\u0131m\u0131yla Haseki E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi 29 May\u0131s Ek Hizmet binas\u0131na getirildi. Aralar\u0131nda Oktar Babuna'n\u0131n da bulundu\u011fu 6's\u0131 erkek, 10 kad\u0131n \u015f\u00fcpheli sa\u011fl\u0131k kontrollerinden ge\u00e7irildi. ,.,Oktar sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan tekrar polis arac\u0131na bindirildi. Adnan Oktar, \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Adnan Oktar, \u00f6\u011fle saatlerinde Bayrampa\u015fa Devlet Hastanesi'ne getirildi.,Adnan Oktar o esnada kendisine soru soran gazetecilere 'sus' i\u015fareti yapt\u0131. ,Ayn\u0131 hastanede aral\u0131klarla g\u00fcn i\u00e7inde toplam 45 \u015f\u00fcphelinin sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irildi\u011fi \u00f6\u011frenildi.