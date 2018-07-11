Adnan Oktar suç örgütüne dev operasyon

ADNAN Oktar'a y\u00f6nelik sabaha kar\u015f\u0131 operasyon ba\u015flat\u0131ld\u0131., \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Mali Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan Adnan Oktar ile beraber 235 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda ba\u015flat\u0131lan operasyon devam ediyor. ,\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise \u015fu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunda Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz Mali Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan Adnan Oktar Su\u00e7 \u00d6rg\u00fct\u00fcne y\u00f6nelik olarak; ,Su\u00e7 i\u015flemek amac\u0131yla \u00f6rg\u00fct kurma, \u00e7ocuklar\u0131n cinsel istismar\u0131, cinsel sald\u0131r\u0131, re\u015fit olmayanla cinsel ili\u015fki, \u00e7ocu\u011fun ka\u00e7\u0131r\u0131lmas\u0131 veya al\u0131konulmas\u0131 cinsel taciz, \u015fantaj, ki\u015fiyi h\u00fcrriyetinden yoksun k\u0131lma, siyasi ve askeri casusluk, dini inan\u00e7 ve duygular\u0131n istismar edilmesi suretiyle doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k, su\u00e7tan kaynaklanan malvarl\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlerini aklama, ,\u00f6zel hayat\u0131n gizlili\u011fini ihlal, resmi belgede sahtecilik, ter\u00f6rle m\u00fccadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halk\u0131 askerlikten so\u011futma, hakaret, su\u00e7 uydurma, yalan tan\u0131kl\u0131k, nitelikli doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k, ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131kla m\u00fccadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, r\u00fc\u015fvet, e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim hakk\u0131n\u0131n engellenmesi,, eziyet, ki\u015fisel verilerin kaydedilmesi siyasi haklar\u0131n kullan\u0131lmas\u0131n\u0131n engellenmesi, ailenin korunmas\u0131 ve kad\u0131na kar\u015f\u0131 \u015fiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet su\u00e7lar\u0131ndan 11.07 2018 tarihinde 235 \u015f\u00fcpheliye y\u00f6nelik olarak operasyon ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kamuoyuna sayg\u0131yla duyurulur",