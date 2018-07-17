Adnan Oktar ve FETÖ'nün şifreleri... Yolları nerede kesişti?

FET\u00d6 ve Adnan Oktar \u00f6rg\u00fctlerinin \u015fifreleri. ,Adnan Oktar da bir\u00e7ok sohbetinde, \u201cMuseviler bizim karde\u015fimizdir Hristiyan dindarlar bizim can\u0131m\u0131z, ci\u011ferimiz karde\u015flerimizdir. Benim diyalog dedi\u011fim budur\u201d demi\u015fti.\r\n\r\n,Yahudilik, masonluk, Darwinizm, yarat\u0131l\u0131\u015f kitaplar\u0131yla uluslararas\u0131 kamuoyunun da dikkatini \u00e7eken Adnan Oktar da m\u00fcstear isimle Harun Yahya ad\u0131 ile kitaplar\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yordu.\r\n\r\n,G\u00f6zalt\u0131ndaki Oktar ise mehdiyi tan\u0131mlarken kendisini anlat\u0131yordu ve \u201cMehdi \u00f6zellikleri bana \u00e7ok benzedi\u011fi i\u00e7in i\u00e7in b\u00f6yle bir \u00e7\u0131kar\u0131mda bulunuyorlar\u201d diye konu\u015fmu\u015ftu.\r\n\r\n,1990'l\u0131 y\u0131llarda ortaya \u00e7\u0131kan Adnan Oktar'\u0131n sorgulanmas\u0131na d\u00fcn ba\u015fland\u0131. Oktar'\u0131n 31 ayr\u0131 su\u00e7tan ifadesi al\u0131n\u0131yor.\r\n\r\n,\u201cBiz Mehdi talebesiyiz, Mehdiyet yani Tevrat'ta bildirilen Mo\u015fiyah'\u0131n, hadis-i \u015feriflerde bildirilen Mehdi'nin talebesiyiz.\u201d\r\n\r\n,T\u00fcrkiye, FET\u00d6 ile Adnan Oktar \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fc konu\u015fuyor. \u0130ki yap\u0131 da didik didik ediliyor, operasyonlar s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Fetullah G\u00fclen, 1970'lerden bu yana faaliyet g\u00f6steriyor. FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen'in yaz\u0131lar\u0131nda \u201cAbdul Fettah \u015eahin, Saffet Senih, \u015eemsettin Nuri\u201d gibi isimler kulland\u0131\u011f\u0131 biliniyor.\r\n,Pensilvanya\u2019da ikamet eden FET\u00d6 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc eleba\u015f\u0131 G\u00fclen ile bir kolu ABD\u2019de bir kolu \u0130srail\u2019de olan iki ismin yollar\u0131 nerelerde kesi\u015fti. \u0130\u015fte cevab\u0131...\r\n\r\n,\u201cDaha \u00f6nce Kur'an-\u0131 Kerim ayetlerini yanl\u0131\u015f anlam\u0131\u015f\u0131m sonradan Yahudilere dair bak\u0131\u015f\u0131m de\u011fi\u015fti\u201d diyen FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen'e kar\u015f\u0131l\u0131k Adnan Oktar da Yahudili\u011fi art\u0131k neden ele\u015ftirmedi\u011fini \u015f\u00f6yle anlatm\u0131\u015ft\u0131: ,Adnan Oktar'\u0131n \u201dkedim\u201d diye seslendi\u011fi Aylin Kocaman \u0130srail haber sitelerinden Jerusalem Online sitesine r\u00f6portaj vermi\u015f, \u00fcyeleri Tel Aviv'in yolunu tutmu\u015ftu.\r\n\r\n,G\u00fclen, \u0130srail'in kanl\u0131 Mavi Marmara bask\u0131n\u0131n\u0131 de\u011ferlendirirken, \u201c\u0130srail'in onay\u0131 olmadan hareket etmek, otoriteye ba\u015fkald\u0131r\u0131d\u0131r\u201d demi\u015fti.,Fetullah G\u00fclen, \u201cD\u00fcnya zul\u00fcmle doldu\u011funda mesih gelir\u201d demi\u015fti. \u00d6rg\u00fct\u00fc de FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 i\u00e7in \u201cbeklenen salih zat\u201d diyordu. ,Fetullah G\u00fclen, 2000'li y\u0131llardan bu yana Vatikan'la yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ve sempozyumlarla dinler aras\u0131 diyalogu savunuyor. ,G\u00fclen 1999'da ABD'ye ka\u00e7t\u0131 ve \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fc oradan y\u00f6netiyor. ,Oktar da 7 A\u011fustos 2011 tarihinde ABD Hava Kuvvetleri pilotlar\u0131n\u0131n e\u011fitildi\u011fi en b\u00fcy\u00fck \u00fcslerden biri olan Lackland'a temsilcisini g\u00f6nderdi, Darwinizm'i anlatt\u0131rd\u0131. ABD Hava Kuvvetleri Adnan Oktar'a iletilmek \u00fczere konu\u015fmac\u0131ya bir madalya verdi.\r\n\r\n