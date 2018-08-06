Adriana Lima'dan kaynanaya Türk kahvesi

Daha \u00f6nce tan\u0131\u015f\u0131p \u00f6vg\u00fcler ya\u011fd\u0131rd\u0131\u011f\u0131 m\u00fcstakbel gelini taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck bir i\u00e7tenlikle kar\u015f\u0131lanan Mirey Hara, \u00f6nceki g\u00fcn de Brezilyal\u0131 modelle sohbetteydi.\r\n\r\n,Adriana Lima, her T\u00fcrk gelini gibi m\u00fcstakbel kay\u0131nvalidesine elleriyle T\u00fcrk kahvesi yapt\u0131.,Ge\u00e7ti\u011fimiz yaz ba\u015flayan birliktelikleri doludizgin ediyor. ,Bir s\u00fcredir Victoria's Secret mele\u011finin Beverly Hills'teki malikanesinde olan Hara'n\u0131n mutlulu\u011fu \u00f6nceki g\u00fcn ikiye katland\u0131.\r\n\r\n,Adriana Lima ile Metin Hara, ailelerini de tan\u0131\u015ft\u0131rarak bu ili\u015fkinin evlili\u011fe gitti\u011fini g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne sermi\u015fti. , Metin Hara da annesi ve a\u015fk\u0131n\u0131n sohbet ederken foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekip instagram'da payla\u015ft\u0131. ,Metin Hara'n\u0131n annesi Mirey Han\u0131m da solu\u011fu ABD'de ald\u0131. ,Daha \u00f6nce de sevgilisi Metin Hara'ya elleriyle yemek yapan hatta evde baklava yapmay\u0131 dahi deneyen g\u00fczel model, "O art\u0131k bizden biri" dedirtti.,.