Afgan hurdacının el arabasından çıkan pes dedirtti

Olay, Kocaeli\u2019nin Gebze il\u00e7esi \u0130stasyon Mahallesi\u2019nde meydana geldi. Edinilen bilgilere g\u00f6re ismi \u00f6\u011frenilemeyen Afganistan uyruklu ka\u011f\u0131t toplay\u0131c\u0131s\u0131 bir \u015fah\u0131s\u0131n el arabas\u0131n\u0131n i\u00e7inde bir \u015feyin hareket etti\u011fini g\u00f6ren vatanda\u015flar durumdan \u015f\u00fcphelenerek polis ekiplerine haber verdi. \r\n\r\n,Vatanda\u015flar \u015f\u00fcphelendi, torban\u0131n i\u00e7inde bir \u015fey hareket ediyor diyerek ihbar etti! ,\u0130hbar \u00fczerine k\u0131sa s\u00fcre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, \u015fah\u0131s\u0131 durdurarak \u00e7ek\u00e7ek arac\u0131 \u00fczerinde bulunan \u00e7uvalda arama yapt\u0131. \u00c7uval\u0131n i\u00e7inden ke\u00e7i \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren polis ekipleri \u015fahs\u0131 g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. ,Polis ekipleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar neticesinde \u00e7al\u0131nan ke\u00e7inin sahibi bulunarak teslim edildi. Olay yerine gelerek \u00e7ek\u00e7e\u011fin i\u00e7ini a\u00e7an kad\u0131n sahibi, ke\u00e7isine sar\u0131larak teslim ald\u0131. \r\n\r\n,Ka\u011f\u0131t toplay\u0131c\u0131s\u0131 Afgan gencin el arabas\u0131nda \u015foke eden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!