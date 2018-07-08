Afganistan'da 'içeriden' yapılan saldırıda ABD askeri öldürüldü

Afganistan'\u0131n g\u00fcneyinde d\u00fczenlenen silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da bir ABD askerinin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 2 ABD askerinin yaraland\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,Afganistan'da NATO b\u00fcnyesinde g\u00f6revli Kararl\u0131 Destek Misyonundan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u00fclkenin g\u00fcneyinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da 1 ABD askerinin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 2 ABD askerinin yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,Yaral\u0131 askerlerin tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ifade edilen a\u00e7\u0131klamada, askerlerin kimliklerinin \u015fimdilik gizli tutuldu\u011fu aktar\u0131ld\u0131.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, sald\u0131r\u0131n\u0131n "i\u00e7eriden birisi" taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi kaydedildi.\r\n,Taliban ise Uruzgan vilayetinin merkezinde bir Afgan askerince d\u00fczenlenen silahl\u0131 sald\u0131r\u0131da 4 ABD'li askerin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia etti.