Afganlar akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde 17 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menin I\u011fd\u0131r yolunda \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan Do\u011fu Anadolu\u2019daki g\u00f6\u00e7men trafi\u011fi bir kez daha g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne geldi. \u00c7o\u011fu Afgan y\u00fczlerce ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men g\u00fcnler s\u00fcren yolculu\u011fun ard\u0131ndan a\u00e7, susuz T\u00fcrkiye\u2019ye geliyor.,\u00d6zellikle son aylarda binlerce ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menin \u0130ran s\u0131n\u0131r\u0131ndan yasa d\u0131\u015f\u0131 yollarla T\u00fcrkiye\u2019ye ge\u00e7erek Erzurum\u2019a gelmeleri dikkat \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131. Afganistan ve Pakistan\u2019dan \u2018umuda yolculuk\u2019 ad\u0131yla T\u00fcrkiye\u2019ye ak\u0131n eden ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menlerin haftalarca zorlu yolculu\u011fu dramla son buluyor. I\u011fd\u0131r\u2019da ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn ya\u015fanan trafik kazas\u0131nda 17 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fc 36 ki\u015finin ise yaralanmas\u0131 \u00fczerine g\u00f6zler bir kez daha m\u00fcltecilerin \u00fczerine \u00e7evrildi. Her g\u00fcn 500 ila 600 ka\u00e7ak s\u0131n\u0131rdan ge\u00e7ip y\u00fcr\u00fcyerek ya da insan tacirleri taraf\u0131ndan Erzurum\u2019a getiriliyor.,G\u00f6\u00e7 nedeni ile Erzurum\u2019daki polis, jandarma ve G\u00f6\u00e7 \u0130daresi\u2019nin b\u00fcy\u00fck zorluk \u00e7ekti\u011fi belirtildi. Erzurum\u2019da g\u00f6\u00e7menleri \u2019B\u00fcy\u00fck Babas\u0131\u2019 olarak bilinen eczac\u0131 ve Erzurum Kalk\u0131nma Vakf\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Erdal G\u00fczel bunlarla ilk tan\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n 7 y\u0131l \u00f6nce oldu\u011funu belirterek, \u015funlar\u0131 anlatt\u0131: "7 sene boyunca bunlarla i\u00e7li d\u0131\u015fl\u0131 oldum. Her t\u00fcrl\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcncelerine, maceralar\u0131na, dramlar\u0131na, trajedilerine ortak oldum. Ancak son y\u0131llarda say\u0131lar\u0131 bir hayli artmaya ba\u015flad\u0131. \u00d6yle bir hal oldu ki art\u0131k T\u00fcrkiye\u2019nin bir ilinde bir iline gitmek ne kadar kolaysa bunlar\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019ye gelip tekrar Afganistan\u2019a illegal yollardan geri d\u00f6nmeleri o kadar kolay oldu, yollar\u0131 \u00f6\u011frendiler. Erzurum\u2019a 400 civar\u0131nda aile yerle\u015fti. Bunlar\u0131n bir k\u0131sm\u0131 okuttuk, bir k\u0131sm\u0131na i\u015f bulduk. Son bir y\u0131l i\u00e7erisinde Afganistan\u2019dan m\u00fcthi\u015f bir g\u00f6\u00e7men, s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 ak\u0131n\u0131 oluyor. Kendi anlatt\u0131klar\u0131na g\u00f6re ilk \u00f6nce gece yolculu\u011fuyla otob\u00fcslerle \u0130ran\u2019a geliyorlar. Urumiye \u015fehrine getiriliyorlar. Daha sonra T\u00fcrkiye ile Urumiye s\u0131n\u0131r\u0131na yak\u0131n bir k\u00f6ye g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcyorlarm\u0131\u015f. O k\u00f6yde bunlar bekletiyorlar. Yani ortam uygun oldu\u011fu zaman, baz\u0131 aileler 15-20 g\u00fcn a\u00e7 susuz bekletiliyormu\u015f.,Da\u011f y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ediyorlar. Hepsinin hikayesi ayn\u0131. Da\u011fdan 4-5 g\u00fcn y\u00fcr\u00fcd\u00fcklerini s\u00f6yleyenler oldu. Hatta bunlara \u015f\u00f6yle ifade etmi\u015fler yan\u0131n\u0131zda biri u\u00e7uruma d\u00fc\u015fse bile sesinizi \u00e7\u0131karmayacaks\u0131n\u0131z. B\u00f6yle s\u0131k\u0131 denetim i\u00e7erisinde getiriliyorlar. Yolculukta do\u011fumu yakla\u015fan hamileler, amalar da var. Son zamanlarda g\u00f6\u00e7 trafi\u011fi acayip \u015fekilde artt\u0131. Art\u0131k ne A\u011fr\u0131\u2019n\u0131n ne de Erzurum G\u00f6\u00e7 \u0130daresinin alt\u0131ndan kalkacak g\u00fcc\u00fc yok. Binlerce insan yollara dizilmi\u015f geliyorlar. Vatanda\u015flar bunlara yard\u0131m ama\u00e7l\u0131 ara\u00e7lar\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 zaman insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131s\u0131 muamelesi g\u00f6r\u00fcyor, otob\u00fcslere alm\u0131yor. \u0130nsan ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131 bunlar\u0131 koyunlar\u0131n ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 3 katl\u0131 kamyonlara dolduruyorlar. Peri\u015fan haldeler umuda do\u011fru ko\u015fuyorlar. \u0130\u015fin garip taraf\u0131 canlar\u0131 pahas\u0131na gidiyorlar. S\u0131n\u0131rdan T\u00fcrkiye\u2019ye girip buradan Yunanistan, S\u0131rbistan Macaristan \u00fczerinden Almanya\u2019ya ula\u015fmak istiyorlar. \u00d6len \u00f6l\u00fcr kalan sa\u011flar bizimdir misali can siper hane gidiyorlar." 21\u2019inci y\u00fcz y\u0131lda tam bir insanl\u0131k trajedisi ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekleyen G\u00fczel \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "Erzurum-A\u011fr\u0131 kara yolu \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman y\u00fczlerce Afgan\u2019\u0131n peri\u015fan halde zor \u015fartlarda geliyorlar. K\u0131yafetleri yok, g\u00fcnlerce y\u0131kanm\u0131yorlar. Son derece rahats\u0131z ediyor, \u00fcz\u00fcl\u00fcyoruz ama elimizden de bir \u015fey gelmiyor. Bir evin bacas\u0131, kap\u0131s\u0131, penceresi a\u00e7\u0131k herkes gelip ge\u00e7iyor. Yani bizim s\u0131n\u0131r\u0131m\u0131z yol ge\u00e7en han\u0131na d\u00f6nm\u00fc\u015f vaziyette. Bir an \u00f6nce s\u0131n\u0131r\u0131m\u0131zda g\u00fcvenlik tedbirlerinin artt\u0131r\u0131lmas\u0131 laz\u0131m. Erzurum s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lara sahip \u00e7\u0131kan bir \u015fehir. Afganistan\u2019da bizi iyi tan\u0131yorlar. Beni aray\u0131p \u2019b\u00fcy\u00fck baba akrabam\u0131z geliyor, haberin olsun\u2019 diyorlar. Erzurum tercih edilen bir \u015fehir. Bir de pilot il olmas\u0131 nedeniyle buraya gelip