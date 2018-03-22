Afrin'de patlama: Şehit ve yaralılar var

Son dakika Afrin'de patlama haberi. ,\u015eehit ve yaral\u0131lar var... Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131 ile ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lan Suriye'nin Afrin merkezindeki arama tarama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda ter\u00f6ristlerin ka\u00e7arken tuzaklad\u0131\u011f\u0131 el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131n\u0131n infilak etmesi sonucu \u015fehit ve yaral\u0131 askerler bulundu\u011fu bildirildi.,Afrin'den son dakika patlama haberi geldi! \u015eehit ve yaral\u0131lar\u0131n oldu\u011fu belirtildi. Sabah saatlerinde Afrin kent merkezinde may\u0131n ve el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131lara y\u00f6nelik arama, tarama ve imha \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 y\u00fcr\u00fcten TSK birliklerinin faaliyeti s\u0131ras\u0131nda ter\u00f6ristlerin tuzaklad\u0131\u011f\u0131 patlay\u0131c\u0131 infilak etti. ,Patlamada, faaliyete kat\u0131lan askerlerden \u015fehit ve yaralananlar oldou. Yaralanan askerler, kentte bulunan sa\u011fl\u0131k ekiplerinin ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan tedavi i\u00e7in Hatay Devlet Hastanesi'ne ula\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131.