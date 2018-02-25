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Afrin'de PKK'lıların döşediği mayınlar temizleniyor
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Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarından arındırılan bölgelerde, güvenlik güçlerinin mayın ve el yapımı patlayıcı imhası sürüyor.
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