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Afrin'de son dakika gelişmesi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Tellef ve Solaklı köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.
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