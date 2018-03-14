Afrin'deki mesaja Kerimcan'dan cevap var

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AB'ye seyahat kolaylaşacak
GÜNDEM
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12 köy daha teröristlerden temizlendi
GÜNDEM
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Ünlü isimler de Çiftlik Bank'a destek verdi
GÜNDEM
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PKK, Afrin'den kaçan sözde 2 komutanını infaz etti
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Dakika 50! Beşiktaş 5-0 Bayern Münih
GÜNDEM
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Ramazan Ne Zaman Başlıyor? (Oruclar Ne Zaman Basliyo) Ramazan Hangi Gun?
DÜNYA
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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin koruma müdürü öldürüldü
DÜNYA
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Gana'ya yeni bir ilim fidanı
GÜNDEM
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Samsun'da DEAŞ'tan 3 kişi tutuklandı
GÜNDEM
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Dersimiz vatan sevgisi: 253 bin ilmekli bayrak ördüler
DÜNYA
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İngiltere, 23 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
YAŞAM
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Çorum'daki kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
YAŞAM
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Jette ölen 10 kişinin cenazesi ailelere teslim edildi
DÜNYA
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İran'ın reformcu belediye başkanı istifa etti
YAŞAM
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Düzce'de karın ağrısı sebebi ile hastaneye başvuran öğrenci sayısı artıyor
DÜNYA
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Lavrov: ABD'nin Suriye'de üs kurma niyetini biliyorum
SPOR
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Fenerbahçeli Halit Deringör vefat etti | Halit Deringör kimdir, neden öldü?
DÜNYA
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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, Google ve Apple'a dava açacak
MAGAZİN
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Kerimcan Durmaz'dan, Afrin'deki Mehmetçik'e mesaj
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15 TEMMUZ
Ramazan
Afrin'deki mesaja Kerimcan'dan cevap var
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Kerimcan Durmaz, Afrin'den Mehmetçik'in gönderdiği fotoğrafı paylaştı. Altına da bu notu düştü...
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