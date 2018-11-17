Afyonkarahisar'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

\u0130zmir\u2019e mandalina toplamaya giden aralar\u0131nda \u00e7ocuklar\u0131nda bulundu\u011fu 10 ki\u015filik bir aile \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 paralar\u0131n\u0131 alamay\u0131nca memleketleri Adana\u2019ya tekrar d\u00f6nmek \u00fczere yola koyuldu., Ak\u015fam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezi yak\u0131nlar\u0131nda ara\u00e7lar\u0131 ar\u0131za yapan mevsimlik i\u015f\u00e7i olarak \u00e7al\u0131\u015fan aile bir \u00e7ekici yard\u0131m\u0131 ile Afyonkarahisar 2. K\u00fc\u00e7\u00fck Sanayi Sitesi\u2019nde bir tamirhaneye geldi. ,Araba ar\u0131za yap\u0131nca Afyon\u2019dan bir kurtar\u0131c\u0131 \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131k, geldi. Arac\u0131m\u0131z\u0131 y\u00fckledik bizi bir tamircinin \u00f6n\u00fcne indirdi. Tamirci arac\u0131n sa\u011f\u0131na, soluna bakt\u0131, araban\u0131n tamir ihtiyac\u0131n\u0131 gideremedi. Vakit ge\u00e7 oldu, buna ra\u011fmen \u00fc\u00e7 tane tamirci daha getirdik onlarda bu tamiri gideremediler. Konaklamak zorunda kald\u0131k. 10 ki\u015filik bir aileye sahibim. Baz\u0131 g\u00fcvenlik arkada\u015flar\u0131m\u0131z sa\u011f olsunlar bize yard\u0131mc\u0131 oldular. Yatak yerlerimiz yapt\u0131k ata\u015f yakt\u0131k \u0131s\u0131nd\u0131k. Burada kalmak zorundayd\u0131m, \u00e7\u00fcnk\u00fc ma\u011fdur durumdayd\u0131m. Gidecek yerim yok. Durumum olmad\u0131 zaten durumum olsayd\u0131 burada kalmay\u0131 tabi ki kimse istemez, eksi 5 derecenin alt\u0131nda. 2 ya\u015f\u0131nda, 7 ya\u015f\u0131nda, 11 ya\u015f\u0131nda \u00e7ocuklarla kimse kalmay\u0131 istemez tabi ki. Yatmak zorunda kald\u0131lar \u00e7\u00fcnk\u00fc ma\u011fdur durumday\u0131m.\u201d,Aileye yard\u0131mc\u0131 olarak s\u0131cak bir ortamda geceyi ge\u00e7irmelerini sa\u011flayanlardan Tamer Kay\u0131\u015fo\u011flu isimli bir duyarl\u0131 bir vatanda\u015f ailenin peri\u015fan bir vaziyette oldu\u011funu belirterek \u201cAfyon\u2019da sosyal payla\u015f\u0131m sitesinde bir resim g\u00f6rd\u00fcm. Evimdeydim, biranda \u00e7\u0131kt\u0131m evden ve adresi buldum. Aile \u00e7ok peri\u015fan bir durumdayd\u0131. Yard\u0131mc\u0131 olduk, di\u011fer arkada\u015flar\u0131m\u0131zda Afyon\u2019da sosyal payla\u015f\u0131mda g\u00f6ren arkada\u015flar\u0131n \u00e7o\u011fu geldiler. Kendi imkanlar\u0131m\u0131zla bir garajda aileyi yerle\u015ftirdik, s\u0131cak bir ortama kendi imkanlar\u0131m\u0131zla kar\u0131nlar\u0131n\u0131 doyurduk. \u015euanda emniyetli bir \u015fekilde burada, s\u0131cak bir ortamda konaklama yapt\u0131r\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.,Gecenin ilerleyen saatlerinde ailenin k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklarla birlikte eksi 5 derecelik so\u011fukta d\u0131\u015far\u0131da yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren bir vatanda\u015f, ailenin i\u00e7ler ac\u0131s\u0131 bu durumunu foto\u011fraflayarak sosyal payla\u015f\u0131m sitesindeki bir platformdan payla\u015ft\u0131. Bunun \u00fczerine seferber olan bir\u00e7ok vatanda\u015f aileye ula\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken 3 ki\u015fi ailenin kald\u0131\u011f\u0131 tamirhanenin \u00f6n\u00fcne gelerek yol kenar\u0131nda \u00f6zel bir ara\u00e7 garaj\u0131nda misafir etti.,Ailenin b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc Ramazan Dalaman, ara\u00e7lar\u0131 ar\u0131za yap\u0131nca durumlar\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in eksi 5 derecede \u00e7ocuklarla birlikte d\u0131\u015far\u0131da konaklamak zorunda olduklar\u0131 belirterek ba\u015flar\u0131ndan ge\u00e7en olay\u0131 \u015f\u00f6yle anlatt\u0131:\r\n\u201c\u0130zmir Seferhisar\u2019da mandalina i\u015f\u00e7isiydik. Orada \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k i\u015fimizi bitiremedik, bir ekonomik durumdan dolay\u0131 anla\u015famad\u0131k. \u00c7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fccreti vermediler. Biz i\u015fi b\u0131rakt\u0131k. Memleketimizden bir miktar para temin ettik ve arabam\u0131z\u0131 y\u00fckledik, memleketimize gitmekteydik. Afyona 30 kilometre kala arabam\u0131z ar\u0131za yapt\u0131. ,Burada tamircinin arac\u0131 sorununu gideremeyece\u011fini bildirmesi \u00fczerine otele gidecek paralar\u0131 olmayan aile \u00e7areyi tamir hanenin \u00f6n\u00fcndeki hurda ara\u00e7lar\u0131n \u00f6n\u00fcne battaniye sererek yatmakta buldu.