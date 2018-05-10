Ağabeyi hapisteyken yengesini taciz etmişti...Karar verildi

Merkez Y\u00fcre\u011fir il\u00e7esinde e\u015fi cezaevinde bulunan ve \u00fc\u00e7 \u00e7ocu\u011fuyla ya\u015fayan yengesi D.B'nin (27) 1 Nisan'da evine giderek onu darbetti\u011fi ve sald\u0131r\u0131da bulundu\u011fu iddias\u0131yla tutuklanan S.B. (30) hakk\u0131ndaki soru\u015fturma tamamland\u0131.\r\n\r\n,Aile \u0130\u00e7i \u015eiddet Su\u00e7lar\u0131 Soru\u015fturma B\u00fcrosu savc\u0131s\u0131n\u0131n, S.B'yle ilgili olarak "cebir, tehdit veya hile kullanarak ki\u015fiyi h\u00fcrriyetinden yoksun k\u0131lma, nitelikli olarak konut dokunulmazl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ihlal etme, nitelikli sald\u0131r\u0131, mala zarar verme" su\u00e7lar\u0131ndan 34 y\u0131l hapis cezas\u0131 istemiyle haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 iddianame, Adana 14. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesince kabul edildi.\r\n\r\n,\u0130ddianamede, D.B\u2019nin evinde \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 uyutup televizyon izledi\u011fi s\u0131rada kay\u0131nbiraderinin evine geldi\u011fi belirtilerek kad\u0131n\u0131n konuttan \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n engellendi\u011fi ve sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131\u011f\u0131 anlat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Adli T\u0131p Kurumu raporunda kad\u0131n\u0131n sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin tespitlere de yer verildi\u011fi aktar\u0131lan iddianamede, \u015f\u00fcphelinin ma\u011fdura sistematik \u015fekilde cebir ve \u015fiddet uygulayarak su\u00e7 kast\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi\u011fini, m\u00fc\u015ftekinin iddias\u0131 ile Adli T\u0131p Kurumu raporunun uyumlu olmas\u0131 nedeniyle S.B'ye alt s\u0131n\u0131rdan uzakla\u015f\u0131larak ceza verilmesini istedi.\r\n\r\n,A\u011fabeyi cezaevinde olan S.B. (30), \u00fc\u00e7 \u00e7ocu\u011fuyla ya\u015fayan yengesi D.B'nin (27) evine gelerek kad\u0131n\u0131 \u00f6nce darp etti, daha sonra sald\u0131r\u0131da bulundu.\r\n,Kad\u0131n ve ailesi K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 Polis Merkezi'ne giderek S.B.'den \u015fikayet\u00e7i oldu.\r\n,Y\u00fcre\u011fir \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri ise \u015fikayet \u00fczerine harekete ge\u00e7ti. Zanl\u0131n\u0131n gidebilece\u011fi yerlere \u015fok bask\u0131nlar yapan polis k\u0131sa s\u00fcrede \u015fahs\u0131 yakalad\u0131\r\n,Emniyete getirilerek sorguya al\u0131nan zanl\u0131 tecav\u00fcz su\u00e7lamas\u0131n\u0131 kabul etmedi. Zanl\u0131 sorgusunun ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. Zanl\u0131 kendisini g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemek isteyen bas\u0131n mensuplar\u0131na "Beni \u00e7ekmeyin, 3 \u00e7ocu\u011fum var" diye tepki g\u00f6sterdi.\r\n