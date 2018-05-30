Ağaçlık alana giden kadın benzinle kendini yaktı

Konya\u2019da gitti\u011fi a\u011fa\u00e7l\u0131k bir alanda \u00fczerine benzin d\u00f6k\u00fcp kendini yakan kad\u0131n a\u011f\u0131r yaraland\u0131. ,Olay, saat 09.45 s\u0131ralar\u0131nda merkez Meram il\u00e7esi Ekmekko\u00e7u Mahallesi Saadet Sokak \u00fczerinde meydana geldi., \u0130ddiaya g\u00f6re, sabah saatlerinde sokak \u00fczerindeki a\u011fa\u00e7l\u0131k bir alana elindeki benzin bidonuyla gelen Melike G. (59) bir s\u00fcre \u00e7evreyi g\u00f6zettikten sonra bidondaki benzini \u00fczerine d\u00f6kerek, kendini ate\u015fe verdi. ,Ba\u011f\u0131rma seslerini duyan vatanda\u015flar alevler i\u00e7in de kalan kad\u0131na kendi imkanlar\u0131yla m\u00fcdahale etti.\r\n\r\n,K\u0131sa s\u00fcrede s\u00f6nd\u00fcr\u00fclen alevler sonras\u0131 y\u00fcz\u00fc ve v\u00fccudunda a\u011f\u0131r yan\u0131klar olu\u015fan Melike G. \u00e7a\u011fr\u0131lan ambulansla Konya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,V\u00fccudunda 3\u2019\u00fcnc\u00fc derece yan\u0131klar oldu\u011fu tespit edilen Melike G.\u2019nin yo\u011fun bak\u0131ma al\u0131narak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Olay yerinde inceleme yapan polis, a\u011fa\u00e7l\u0131k alanda benzin bidonu buldu. \r\n \r\n,\u00d6te yandan, Melike G.\u2019nin uzun s\u00fcredir psikolojik sorunlar\u0131n\u0131n oldu\u011fu ve daha \u00f6nceden bir\u00e7ok kez intihar te\u015febb\u00fcs\u00fcnde bulundu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Antidepresan ilac\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclen Melike G.\u2019nin ailesi taraf\u0131ndan bir\u00e7ok kez hastaneye yat\u0131r\u0131larak tedavi ettirmek istendi\u011fi fakat bu teklifi s\u00fcrekli reddetti\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,.