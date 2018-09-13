Ağaçtan indirdiler, polisler bile şoke oldu!

Almanya'da bug\u00fcn polis ekipleri sabah saatlerinde harekete ge\u00e7ti.\r\n,Polislerin hedefinde, Dueren kenti yak\u0131nlar\u0131ndaki 'Hambacher Forst' vard\u0131.\r\n\r\n,Alt\u0131 y\u0131ld\u0131r \u00e7evre aktivistlerinin bar\u0131nd\u0131\u011f\u0131 kampa girildi.\r\n\r\n,A\u011fa\u00e7 evlerde ya\u015fayan aktivistlerden orman\u0131 terk etmeleri istendi.\r\n\r\n,Ancak \u00e7evreciler yerinden k\u0131p\u0131rdamad\u0131.\r\n\r\n,Olay yerini kordona alan polis, gazetecilerin kampa girmesine izin vermiyor.\r\n\r\n,Ancak uluslararas\u0131 haber ajanslar\u0131 Reuters ve AP, a\u011fa\u00e7larda direnen \u00e7evrecilerin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 ge\u00e7iyor.\r\n\r\n,Polis \u00e7evrecilere kamptan ayr\u0131lmalar\u0131 i\u00e7in 30 dakika s\u00fcre verdi.\r\n\r\n,Ve sonras\u0131nda operasyon ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Polisi en \u00e7ok u\u011fra\u015ft\u0131ran, bir kad\u0131n aktivist oldu.\r\n\r\n,Kad\u0131n \u00e7evreci, uzun s\u00fcre polise direndi.\r\n\r\n,Aktivist Polisler gen\u00e7 kad\u0131n\u0131 a\u011fa\u00e7 evden zorla indirdi.\r\n\r\n,Eylemci, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Kad\u0131n aktivist, polis arac\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcrken gazetecilere g\u00fcl\u00fcmsedi.\r\n\r\n,Bir aktivist ise, orman i\u00e7ine ka\u00e7may\u0131 denedi.\r\n\r\n,Polis operasyon sonunda t\u00fcm aktivistleri yakalad\u0131.\r\n\r\n,A\u011fa\u00e7tan indirip kelep\u00e7eledi.\r\n\r\n,Baz\u0131 aktivistlerin \u00e7\u0131plak ayaklar\u0131 g\u00f6ze \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\n,Operasyona y\u00fczlerce polis kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Baz\u0131lar\u0131 orman i\u00e7inde selfie \u00e7ekti.\r\n\r\n,Alman medyas\u0131, polisin aktivistlere tazyikli su s\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildiriyor.\r\n\r\n,Hambacher Forst'a kurulan 60 kadar a\u011fa\u00e7 ev, b\u00f6lgedeki k\u00f6m\u00fcr oca\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 direni\u015fin sembol\u00fc olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyordu.\r\n\r\n,Alman yetkililer, bug\u00fcn yapt\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131klamada evlerin imar kanununu ihlal etti\u011fini ve yang\u0131n riskini art\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 savundu.\r\n\r\n