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Ağız kokusu geçmeyenler bu habere dikkat!
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“Ağız kokusu yaşayan insanlar bırakın gülümsemeyi, konuşmak dahi istemezler” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Çözüm aslında çok basit. Hemen mutfağınıza gidin ve bu besinlerden birisi ile ağız kokunuzu çözün” diyor!
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