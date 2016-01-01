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15 TEMMUZ
Ramazan
Ağrı'da kargayı ekipler kurtardı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde kuşu kurtarmak isterken elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden Ramazan Taşdemir vakasının ardından bilinçlenen halk, bu sefer tellere takılı karganın kurtarılması için Aras EDAŞ ekiplerinden yardım istedi.
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