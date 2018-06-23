Ağrı'da kaybolan minik Leyla'nın aranması ile ilgili 24 Haziran kararı

A\u011fr\u0131'da sokakta oynarken kaybolan 4 ya\u015f\u0131ndaki Leyla i\u00e7in 9 g\u00fcnd\u00fcr yap\u0131lan arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken; 24 Haziran i\u00e7in \u00f6zel bir karar al\u0131nd\u0131.,A\u011fr\u0131'n\u0131n Bezirhane k\u00f6y\u00fcnde 15 Haziran'da kaybolan 4 ya\u015f\u0131ndaki Leyla'y\u0131 bulmak i\u00e7in ekipler bug\u00fcnde arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 sabah\u0131n erken saatlerinde ba\u015flatt\u0131. \r\n,A\u011fr\u0131'ya ba\u011fl\u0131 Bezirhane K\u00f6y\u00fc'nde ya\u015fayan 4 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir, Ramazan Bayram\u0131'n\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcnde kayboldu. ,O g\u00fcnden bu yana haber al\u0131namayan k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n beyaz renkli bir minib\u00fcsle ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131 dola\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Yap\u0131lan t\u00fcm aramalara ra\u011fmen bulunamayan Leyla Aydemir k\u00f6ye Nev\u015fehir ve Ankara'dan jandarmaya ait iki tane kadavra arama k\u00f6pe\u011fi getirildi. Bug\u00fcne kadar bir\u00e7ok g\u00f6revde yer alan kadavra arama k\u00f6pekleri 'Mod\u00fcl' ve 'Mavi' k\u00f6y\u00fcn i\u00e7ini, \u00e7evresini ve araziye koklayarak Leyla'y\u0131 ar\u0131yor.\r\n\r\n,Her iki k\u00f6pe\u011fin g\u00fcnlerdir yapt\u0131\u011f\u0131 aramalarda hi\u00e7bir \u015fey bulamamas\u0131 Aydemir'in ailesini sevindiriyor. Binlerce ki\u015fi, k\u00f6pek ve drone ile yap\u0131lan aramalara ra\u011fmen Leyla'n\u0131n bulunamamas\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ihtimalinin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen dede Zeki Aydemir, "Allah herkesten raz\u0131 olsun. Ac\u0131m\u0131z\u0131 ac\u0131lar\u0131 yap\u0131p bizimle birlikte gece-g\u00fcnd\u00fcz demeden Leyla'y\u0131 arad\u0131lar. K\u00fc\u00e7\u00fck bir iz dahi bulamad\u0131k.\r\n\r\nBu da onun hayatta oldu\u011funu g\u00f6steriyor ve umutlar\u0131m\u0131z\u0131 art\u0131r\u0131yor. Mavi g\u00f6zl\u00fc Leyla'm\u0131 Allah'a emanet ettim. Bakt\u0131\u011f\u0131m her \u00e7ocukta onu g\u00f6r\u00fcyorum. B\u00f6yle bir ac\u0131 yok. Bulunmamas\u0131n sevindirici oldu\u011fu kadar \u00fcz\u00fcc\u00fc de bir olay. \u015eu an nerede ne yap\u0131yor 'Yard\u0131ma muhta\u00e7 m\u0131, ac\u0131m\u0131 \u00e7ekiyor' diye d\u00fc\u015f\u00fcnmekten kahrolduk. Kayboldu\u011fu 9 g\u00fcn bize 9 y\u0131l gibi geldi" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Bir k\u00f6y\u00fcn tamamen aranmas\u0131 i\u00e7in Bakanlar Kurulu Karar\u0131 gerekti\u011fini ancak \u015f\u00fcpheli g\u00f6r\u00fclen evlerin savc\u0131l\u0131k izniyle arand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekleyen dede Aydemir \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,"Bir\u00e7ok ev k\u00f6pekler e\u015fli\u011finde arand\u0131. K\u00f6y\u00fcn t\u00fcm arazisi, tarlalar, dere yata\u011f\u0131, hatta kom\u015fu k\u00f6yler bile arand\u0131. \u00d6zel ekipler bile torunumu bulamad\u0131. Yetkililer, arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n bug\u00fcn ak\u015fam saatlerine kadar devam edece\u011fini Pazar g\u00fcn\u00fc se\u00e7im nedeniyle bir g\u00fcn ara verip daha sonra kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam edece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nBu arada tekrar s\u00f6yl\u00fcyorum. Allah'\u0131n\u0131 seven y\u00fcre\u011finde biraz merhamet varsa torunumun yerini bilen veya duyan varsa l\u00fctfen en yak\u0131n karakola gidip bilgi versin. As\u0131ls\u0131z ihbarlarda bunup, hem bizi hem de g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerini yan\u0131ltmas\u0131nlar. Bu tarif edilemez \u00e7ok ac\u0131 bir olay.