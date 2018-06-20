Ağrı'daki kayıp Leyla ile ilgili yeni karar

Bayram\u0131n ilk g\u00fcn\u00fc kaybolan ve bug\u00fcne kadar h\u00e2l\u00e2 haber al\u0131namayan minik Leyla ile ilgili yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131...,Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Bal\u0131k Adam Ekibi ile su birikintileri ve dere yataklar\u0131n\u0131n aranmas\u0131 sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r. Kay\u0131p olan Leyla Aydemir isimli k\u0131z \u00e7ocu\u011funun 5 bin adet foto\u011fraf\u0131 bast\u0131r\u0131larak il genelinde da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ve \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile m\u00fc\u015ftereken kriz masas\u0131 olu\u015fturularak her t\u00fcrl\u00fc veri ve ihbar titizlikle de\u011ferlendirilmektedir. \u015eu ana kadar kay\u0131p olan Leyla Aydemir isimli k\u0131z \u00e7ocu\u011fuyla ilgili bir bulguya rastlanmam\u0131\u015ft\u0131r. Arama faaliyetleri devam etmekte olup, her t\u00fcrl\u00fc teknik ve imkandan yararlan\u0131lmaktad\u0131r. Geli\u015fmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.",Kay\u0131p k\u0131z Leyla, bir anda t\u00fcm T\u00fcrkiye'nin g\u00fcndemi h\u00e2line geldi,Leyla Aydemir isimli k\u0131z \u00e7ocu\u011funun temin edilen son foto\u011fraf\u0131 t\u00fcm \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131klar\u0131na, b\u00fct\u00fcn yol kontrol noktalar\u0131na ve \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerine bildirilmi\u015ftir. ,Leyla i\u00e7in b\u00f6lgedeki t\u00fcm ekipler ve k\u00f6yl\u00fcler seferber oldu.,Valilik de Leyla'n\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in harekete ge\u00e7ti.,A\u011fr\u0131 Valili\u011fi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, ailesiyle bayramla\u015fmak i\u00e7in gitti\u011fi dedesinin k\u00f6y\u00fcnde kaybolan 4 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir ile ilgili arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc, her t\u00fcrl\u00fc veri ve ihbar\u0131n titizlikle de\u011ferlendirildi\u011fi duyuruldu.,Valili\u011fin yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, 15 Haziran'da \u015e\u00fckran ve Nihat Aydemir'in k\u0131zlar\u0131 Leyla Aydemir'in il merkezine ba\u011fl\u0131 Bezirhane k\u00f6y\u00fcnde kayboldu\u011fu, ailesi ve k\u00f6y halk\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan aramalarda bulunamad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. ,Kay\u0131pla ilgili durumun 155 Polis \u0130mdat \u0130hbar ve 156 Jandarma \u0130mdat hatlar\u0131na bildirildi\u011fi belirtilen a\u00e7\u0131klamada, "Kaybolma olay\u0131 ile ilgili olarak haberin al\u0131nmas\u0131na m\u00fcteakip, A\u011fr\u0131 \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 16 personel ve k\u00f6y halk\u0131 ile k\u00f6y i\u00e7erisinde bulunan b\u00fct\u00fcn bo\u015f metruk binalar, a\u011f\u0131llar, a\u011fz\u0131 a\u00e7\u0131k \u00e7ukurlar, dere yata\u011f\u0131 ve her yer tek tek aranm\u0131\u015ft\u0131r. ,15 Haziran 2018 g\u00fcn\u00fc \u0130l AFAD ekibi batakl\u0131k ve sulak alanlarda arama faaliyetlerine ba\u015flam\u0131\u015f olup, ayr\u0131ca civar illerdeki AFAD ekipleri de dahil edilmi\u015ftir. ,\u0130l Merkez ve il\u00e7elerdeki t\u00fcm MOBESE kay\u0131tlar\u0131na bak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r" denildi.\r\n\r\n,K\u00f6yde Leyla'n\u0131n d\u00fc\u015febilece\u011fi su birikintileri ve artezyen kuyular\u0131n\u0131n vidanj\u00f6rler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bo\u015falt\u0131larak arama yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bilgisi verilen a\u00e7\u0131klamada, \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131:\r\n \r\n,"Ayr\u0131ca k\u00f6yde bulunan y\u00fcksek otlar kesilerek daha detayl\u0131 arama yap\u0131lmas\u0131 sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r. Olay b\u00f6lgesine daha geni\u015f ve kapsaml\u0131 arama yapmak maksad\u0131 ile arama k\u00f6pekleri ve havadan drone ile k\u00f6y ve civar\u0131nda arazi taramas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.