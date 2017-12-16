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Ağrı’dan hayran bırakan kırağı manzaraları
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Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı’da ağaçlar kırağı tutarken, ortaya çıkan doyumsuz manzara karşısında fotoğraf tutkunları bol bol fotoğraf çekti.
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